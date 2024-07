Dit is Xavi Simons: geliefd bij miljoenen volgers, wonderkind van La Masia en homofobe spreekkoren

Xavi Simons is immens populair en staat in de belangstelling van de gehele top van Europa. Ook op social media is hij zeer geliefd met miljoenen volgers, maar wie is Simons nou eigenlijk? Sportnieuws.nl brengt de tot nu toe zeer succesvolle carrière van de talentvolle dribbelaar voor je in kaart.

Xavi Simons werd geboren op 21 april 2003 in Amsterdam. Als zoon van voormalig profvoetballer Regilio Simons en moeder Peggy Simons groeide Xavi op met voetbal in zijn bloed. Zijn jeugd bracht hij door in Alicante, waar hij samen met zijn oudere broer Faustino altijd met een bal in de weer was. In 2006 schreef zijn vader hem in bij CD Thader, waar de voetbaldroom begon.

Xavi Simons koploper in bijzonder rijtje dit EK, Cody Gakpo jaagt op Nederlandse iconen in kwartfinale Cody Gakpo en Xavi Simons zijn bezig aan een bijzonder goed EK. De twee spelers van het Nederlands elftal staan hoog op mooie lijstjes in Duitsland en 'we' zitten pas in de kwartfinale.

Wonderkind van La Masia

Twee jaar later maakte Xavi de overstap naar de jeugdopleiding van FC Barcelona. Hier viel hij snel op door zijn blonde krullen en uitzonderlijke talent. Als aanvoerder van diverse jeugdteams werd hij het 'Wonderkind van La Masia' en won hij viermaal op rij de Ballon d'Or voor beste jeugdspeler.

Op jonge leeftijd stroomden de mediaverzoeken binnen, maar zijn vader hield hem zoveel mogelijk weg van de aandacht. Een uitzondering werd gemaakt voor Soufiane Touzani, die in 2017 naar Catalonië reisde om Xavi te ontmoeten. Hun video, opgenomen op een Cruyff Court, werd een hit op YouTube met miljoenen views en zorgde voor een explosieve groei in Xavi’s online volgers.

Selectie Oranje tikt 815 miljoen euro aan: Xavi Simons op één en bizarre transferwaarde voor speler zonder EK-minuten Het Nederlands elftal heeft een marktwaarde van liefst 815 miljoen euro. En dat zou zomaar eens nóg meer kunnen worden, als Oranje het goed blijft doen op het EK voetbal.

Overstap naar Parijs

Zijn media-aandacht was bij de jeugdopleiding van Barcelona constant een gespreksonderwerp. Er werd zelfs gezegd dat Simons 'belangrijker voor de marketing dan voor het voetbal' zou zijn. Omwille zijn marketingwaarde kreeg het destijds 16-jarige talent alsnog een aanbod van maar liefst twee ton per jaar, maar daar ging Simons niet mee akkoord. Hij vertrok in 2019 naar Paris Saint-Germain.

Hier trainde hij al snel mee met het eerste elftal, tussen sterren als Lionel Messi, Kylian Mbappe en Neymar. In februari 2021 maakte hij zijn debuut voor PSG in een bekerwedstrijd tegen SM Caen. Desondanks bleef een echte doorbraak in Frankrijk uit.

'Blijft bijzonder': bekende neef van Xavi Simons 'heel erg trots' op 'allerbeste man van Oranje' Dat Xavi Simons een bekende vader heeft, wisten veel mensen waarschijnlijk al. Regillio Simons was zelf ook voetballer en afgelopen seizoen trainer van FC Volendam. Maar dat Xavi ook een bekende neef heeft, wisten veel mensen waarschijnlijk niet. Kenzo Simons is apetrots op de speler van Oranje.

Debuut in Nederland

Met een rugzak vol ervaring trok Xavi in 2022 naar PSV. Hij tekende een contract voor vijf seizoenen. "Ik ben op het punt in m'n carrière dat ik minuten moet gaan maken", zei Simons. Binnen no-time ontpopte Simons zich tot een revelatie in de Eredivisie en werd door Louis van Gaal opgenomen in de WK-selectie. Hij scoorde maar liefst 22 goals en gaf 12 assists in Eindhoven.

Bij andere clubs was Simons een stuk minder populair. De destijds 20-jarige aanvallende middenvelder was gedurende het seizoen meermaals doelwit van homofobe spreekkoren. Bijvoorbeeld in de uitwedstrijd voor de halve finales van de KNVB Beker tegen SV Spakenburg en in de finale van de KNVB Beker tegen Ajax.

Dit is de reden dat Memphis Depay, Virgil van Dijk en Xavi Simons niet met hun achternaam op hun shirt spelen Memphis Depay en Virgil van Dijk trekken veel aandacht als de sterkhouders van het Nederlands elftal. Niet alleen vanwege hun prestaties, maar ook vanwege de randzaken. Zo spelen zowel Depay als Van Dijk vanwege privéredenen met hun voornaam op hun voetbalshirt. Net als teamgenoot Xavi Simons, maar die heeft daar een andere reden voor. We zien het drietal zaterdag in Berlijn sowieso terug voor de kwartfinales.

Soap rondom terugkeer naar PSG

PSV verbaasde vriend en vijand door Simons naar PSV te halen en deed voorkomen alsof Simons volledig eigendom was van de Eindhovenaren. Het werd een soap van jewelste, doordat hij via een speciale clausule voor slechts zes miljoen euro kon terugkeren naar Parijs. En dat terwijl zijn marktwaarde meer dan dertig miljoen euro was. Nadat hij terugkeerde bij de Franse topclub werd hij direct aan RB Leipzig verhuurd.

De verhuizing richting Duitsland pakte goed uit voor Simons. In december 2023 werd hij voor het eerst opgenomen in de prestigieuze jaarlijkse lijst van '100 best male footballers in the world' van The Guardian. In zijn seizoen bij RB Leipzig kwam Simons tot acht doelpunten en 13 assists.

Tweede vertrek bij PSG

Komend seizoen is het nog maar de vraag waar Simons terecht komt. De 19-voudig international zou volgens de laatste geruchten hebben aangegeven te willen vertrekken bij Paris Saint-Germain. Naar verluidt wil Simons graag bij RB Leipzig blijven of naar Bayern München vertrekken. PSG wil hun groeibriljant echter niet definitief verkopen, doordat PSV dan een groot percentage krijgt.

'Miljoenenakkoord tussen Paris Saint-Germain en Bayern München om Xavi Simons aanstaande' De mogelijke transfer van Xavi Simons naar Bayern München lijkt met de dag serieuzer te worden. Meerdere buitenlandse media schrijven op dinsdag dat er een (huur)deal is tussen de Duitse club en Paris Saint-Germain.

Interlandcarrière: Spanje of Nederland

Niet alleen in clubverband kreeg hij te maken met moeilijke keuzes. Doordat Simons opgroeide in Nederland en daarna maar liefst tien jaar in Spanje woonde, kon hij kiezen voor een interlandcarrière bij Spanje of Nederland. " Spelen voor Oranje maakt mij trots. Ik ben blij dat ik voor mijn land mag spelen."

Op 3 december 2022 maakte Simons zijn debuut voor Oranje. In de achtste finale tegen Amerika werd hij door Louis van Gaal in het veld gebracht. Hiermee werd hij de jongste speler ooit die voor Oranje heeft gespeeld in de knock-outfase van een WK. Tot dusver bleven zijn prestaties bij Oranje achter bij zijn prestaties bij zijn clubs met slechts één goal en drie assists in 19 wedstrijden.

Privéleven van Xavi Simons

In zijn thuissituatie is het minder rooskleurig voor Simons. De 21-jarige voetballer is vrijgezel en lijkt weinig contact te hebben met vader Regilio. Waar zijn vader hem eerst in alle zaken bijstond, gaf de oud-prof in VI het volgende aan: "Er komt een punt waarop je het moet loslaten. Ons contact is de laatste jaren minder."

Ronald Koeman gaat in op transfer Xavi Simons: 'Als je bij Oranje zit, kan je overal spelen' In Duitsland wordt er bij het Nederlands elftal vooral gelet op Xavi Simons. De jonge aanvallende middenvelder kwam afgelopen seizoen uit voor RB Leipzig en Bayern München zou zomaar eens zijn nieuwe club kunnen zijn. Op de persconferentie van Oranje werd bondscoach Ronald Koeman ernaar gevraagd.

In 2022 had Simons het ook erg zwaar met het overlijden van Mino Raiola. De voormalig zaakwaarnemer was al vanaf Simons' dertiende als een vaderfiguur. " Mino was degene die je dingen ging uitleggen, maar uiteindelijk moet jij als speler de keuze nemen. Hij is als een vader geweest voor mij in de voetballerij", zei Simons bij ESPN.

Alles over het EK voetbal

Bekijk op onze speciale pagina over het EK voetbal al het laatste nieuws rond Nederland en andere landen. Check verder ook alle standen, wedstrijden en selecties.