'Verhalen over einde seizoen Noa Lang voorbarig: aanvaller houdt hoop op deelname EK'

PSV heeft hoop dat Noa Lang kan terugkeren op het veld dit seizoen. Oud-voetballer Andy van der Meijde beweerde dat Lang zijn hamstring volledig had afgescheurd en niet meer in actie zal komen dit seizoen. Daarmee zou ook deelname aan het EK in gevaar komen. Dat verhaal blijkt voorbarig te zijn.

Van der Meijde deed zijn uitspraak over Lang in zijn nieuwe YouTube-video. Daarin was Couhaib Driouech te gast. PSV wilde de speler van Excelsior graag hebben, maar de deal ketste uiteindelijk toch af. Bij PSV had Driouech de plek van Lang kunnen invullen tijdens zijn blessure. De video met Van der Meijde was al opgenomen voor het sluiten van de transfermarkt en de mislukte transfer Driouech.

Het Eindhovens Dagblad meldt dat de verhalen over een voortijdig einde aan het seizoen voorbarig zijn. PSV zou hopen dat de aanvaller in de laatste weken van het seizoen nog kan meedoen bij de koploper in de Eredivisie. Dat zou betekenen dat ook Ronald Koeman hem nog mee zou kunnen nemen naar het EK in Duitsland, dat op 14 juni begint.

Lang uitgeschakeld

Lang worstelt het hele seizoen al met blessures. Hij raakte in oktober tegen Sparta geblesseerd en stond toen weken aan de kant. De international raakte bij zijn rentree tegen FC Twente meteen weer geblesseerd. In januari scheurde hij vlak na zijn terugkomst zijn hamstring tegen Almere City. PSV-directeur Earnest Stewart vertelde in het programma Studio Voetbal dat hij weleens enkele maanden aan de kant kan staan.

De aanvaller speelde in Nederland eerder voor Ajax en FC Twente. Hij maakte afgelopen zomer de transfer van Club Brugge naar PSV. Lang speelde dit seizoen negentien wedstrijden en scoorde daarin vijf doelpunten.