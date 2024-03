Verjongd België (geen speler van 'gouden generatie' in basis) speelt gelijk tegen Ierland

België speelde zaterdag een vriendschappelijke interland uit tegen Ierland. In de basis van de Belgische ploeg staat niemand van de zogeheten gouden generatie. Het bleef 0-0.

Met de term 'gouden generatie' wordt verwezen naar de generatie spelers die zo vanaf 2012 naam maakte in het internationale voetbal. Gasten als Romelu Lukaku, Thibaut Courtois, Eden Hazard, Thomas Vermaelen, Jan Vertonghen, Marouane Fellaini en Kevin De Bruyne braken door, zodat het Belgische team niet meer louter hoefde te leunen op topverdediger Vincent Kompany.

Goud heeft die generatie overigens niet gepakt, maar de prestaties waren aanzienlijk beter dan in de toernooien voordat die lichting opstond: kwartfinale WK 2014, kwartfinale EK 2016, derde plaats WK 2018, kwartfinale EK 2020 (in 2021 door corona). Bij het WK 2022 was de magie weg: groepsfase.

Opstelling van België tegen Ierland

Sels; Castagne, Faes, De Winter, Deman; Tielemans, Vermeeren, Vranckx; Bakayoko, Openda, Trossard

Bondscoach Domenico Tedesco

De Belgische bondscoach Domenico Tedesco heeft wel degelijk beschikking over enkele gouden generatie-spelers. Maar voor deze interlandperiode is onder meer De Bruyne niet beschikbaar. Lukaku en Vertonghen zijn wel opgeroepen, maar staan dus niet in de basis.

Ierland

De ploeg van Domenico Tedesco kwam in het Aviva-stadion van Dublin tegen Ierland niet verder dan een bleke 0-0. Het thuisland, dat tijdens de kwalificatiereeks door Frankrijk en Oranje nog van een EK-ticket was afgehouden, miste zelfs een strafschop.