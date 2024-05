Visma-renner niet blij met grap van collega over zijn naam na valpartij in Giro d'Italia: 'Vind ik niet leuk'

Na de witte broek van wereldkampioen Lotte Kopecky was er de laatste dagen weer een rel over kleding van een renner. Tadej Pogacar droeg maandag in de Giro d'Italia een paarse broek onder zijn roze leiderstrui en dat zorgde voor veel discussie. De Sloveen reed een dag later weer met een zwarte broek en dat was niet zomaar.