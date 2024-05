Valt Vitesse weer in buitenlandse handen? 'Club praat met investeerders uit Midden-Oosten'

In de moeizame zoektocht naar een investeerder lijkt Vitesse opnieuw naar het buitenland te kijken. Het zou zelfs kunnen dat de club in handen komt van geldschieters uit het Midden-Oosten.

De Arnhemse club is dringend op zoek naar investeerders. Er is een enorme smak met geld nodig en volgens De Gelderlander is het lastig om in Nederland een geschikte geldschieter te vinden. 'In Arnhem ligt een schuld van liefst 18,9 miljoen euro. Voor de komende twee jaar is nog eens 10 miljoen nodig. Door gaten in de begroting. Er is geen enkel signaal dat het lokale bedrijfsleven zulke fondsen beschikbaar stelt. Of een grote geldschieter uit Nederland.'

Probleem wordt groter: Vitesse heeft tot 17 mei de tijd om 'zaken op orde te brengen' Vitesse heeft nog tot 17 mei om de 'zaken op orde te brengen', meldt de Arnhemse club dinsdag. De club dacht eerst dat het tot 15 juni had om alle zaken te regelen.

Volgens de krant liggen er meerdere scenario's op tafel en gaan ze er bij Vitesse vanuit dat de overname door de Amerikaan Coley Parry definitief niet doorgaat. Op 17 mei oordeelt de licentiecommissie over de toekomst van de club. De Arnhemmers hebben nog maar anderhalve week om orde op zaken te stellen.

Hulp uit Saoedi-Arabië?

Wie de nieuwe investeerders moeten worden, is nog niet duidelijk. Wel weet De Gelderlander dat vanuit het Midden-Oosten de situatie in de gaten wordt gehouden. Vitesse is op zoek en de krant schrijft dat 'de zoektocht naar benodigde miljoenen zomaar kan leiden naar het buitenland.'

Het lijkt erop dat het wel een serieuze optie is, want de krant meldt dat de club in gesprek zou zijn met een investeringsmaatschappij uit Bahrein. Die heeft dan weer banden met fondsen in de Verenigde Staten. Een concreet voorstel is er echter nog niet gedaan volgens de krant.

Nu ook al in buitenlandse handen

Vitesse heeft de nodige ervaring met buitenlandse investeerders. In 2010 werd de club de eerste voetbalclub in Nederland die in buitenlandse handen kwam dankzij de Georgiër Merab Jordania. Daarna werden Russen de eigenaar van Vitesse. De Rus Valeri Oyf is nog altijd de eigenaar van de club, al kondigde hij al een tijd geleden zijn vertrek aan. Eerder dit jaar werd de overname door de Amerikaan Coley Parry afgekeurd door de licentiecommissie van de KNVB. Hij is nu een van de grootste schuldeisers van Vitesse.

'Mogelijke doorbraak bij Vitesse: Arnhemmers kunnen van Russische eigenaar afkomen' Een mogelijk lichtje aan het einde van een heel lange en donkere tunnel. Vitesse lijkt een belangrijk jawoord te hebben gekregen van de Amerikaan Coley Parry, die de club eigenlijk wilde overnemen.

De aandelen van Oyf moeten nu worden overgeheveld naar de stichting 'Vitesse voor Altijd'. Parry lijkt daar mee in te stemmen, maar wel op de voorwaarde dat hij kan meebeslissen over de nieuwe investeerders. Zo kan de Amerikaan zijn miljoenenbedrag dat hij in de club heeft gestoken nog terugkrijgen.

Geld binnen dankzij crowdfunding

Een klein deel van de miljoenen die nodig zijn, is inmiddels binnengehaald. Begin deze maand werd een crowdfunding opgericht. De teller staat op meer dan anderhalf miljoen euro en daar komt elke dag nog geld bij. Volgende week wordt er een benefietwedstrijd georganiseerd op het trainingscomplex van Vitesse. Ook dat geld gaat naar de noodlijdende club.

Noodlijdend Vitesse haalt alles uit de kast om nog meer geld in te zamelen: bekende namen spelen benefietduel Vitesse doet er alles aan om zoveel mogelijk geld binnen te halen. Nadat er vorige week met veel succes een crowdfunding werd opgestart, organiseert de noodlijdende club nu een benefietwedstrijd met veel bekende voetballers.

In welke handen Vitesse komt, is in ieder geval onduidelijk. Volgens interim-directeur Reijntjens is er in Arnhem wel een voorkeur voor een Nederlandse investeerder, al ziet hij in gesprek met De Gelderlander in hoe lastig dat wordt. "Maar een nieuwe buitenlandse partij is ook goed mogelijk. Het gaat dan ook om de hoeveelheid macht die wordt verlangd."