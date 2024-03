Julian Nagelsmann onthult volledige opstelling Duitsland tegen Nederland

De Duitse bondscoach Julian Nagelsmann heeft weinig geheimen voor Ronald Koeman. Daags voor de oefeninterland tussen Duitsland en Nederland maakte hij de opstelling alvast bekend. Dezelfde elf spelers starten die vrijdag begonnen tegen Frankrijk.

"Ik heb heel goede dingen gezien. We gaan de goede kant op met het oog op het EK. Het is belangrijk dat we een ploeg creëren die erin gelooft", sprak Nagelsmann een dag voor de wedstrijd tussen Duitsland en het Nederlands elftal. "En het gaat er ook om dat de spelers in zichzélf geloven, ook tijdens moeilijke momenten. Het was een zware wedstrijd in Frankrijk, maar het plan is om tegen Nederland vast te houden aan dit team."

Opstelling Duitsland tegen Nederland

Opstelling Duitsland tegen Oranje: Ter Stegen; Kimmich, Rüdiger, Tah, Mittelstädt; Andrich, Kroos; Musiala, Gündogan, Wirtz; Havertz.

Nagelsmann kon de overwinning tegen Frankrijk goed gebruiken, de drie interlands daarvoor won hij niet. "Ik zag bijvoorbeeld een enorme bereidheid om druk te zetten. Dat is een groot verschil met de wedstrijd tegen Oostenrijk (2-0 verlies, red.)", constateerde Nagelsmann. "Als je het gevoel hebt dat iedereen je helpt, dan durf je risico's te nemen. Dat is de basis. We hadden tegen Frankrijk allemaal slimme spelers op het veld staan. Morgen willen we op dezelfde voet verdergaan."

De interland tussen Duitsland en Nederland in de Deutsche Bank Arena in Frankfurt begint op dinsdag om 20:45 uur.