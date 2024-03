TV-gids: op deze zender kijk je Duitsland - Nederland

Het is (bijna) tijd voor de klassieke burenruzie tussen Duitsland en Nederland. Check hier op welke zender je naar de oefenwedstrijd kijkt.

Duitsland is het wel gewend om oefenwedstrijden te spelen als gastland van het EK voor deze zomer. In aanloop naar dat toernooi in eigen land oefent Duitsland nu dus tegen Nederland. Afgelopen zaterdag verrasten de Duitsers nog door Frankrijk met 2-0 te verslaan. Frankrijk stond op het afgelopen WK nog in de finale en werd in 2018 zelfs nog wereldkampioen.

Een dag eerder won Oranje overtuigend van Schotland: 4-0. In de Johan Cruijff Arena waren Tijani Reijnders, Georginio Wijnaldum, Wout Weghorst en Donyell Malen trefzeker namens het Nederlands elftal.

TV-gids: op welke zender is Duitsland - Nederland?

Duitsland - Nederland begint dinsdag om 20:45 uur en is te zien op de zender NPO 1. De voorbeschouwing daar begint om 20:32 uur, direct na het journaal.

Aanloop naar EK 2024

Nederland speelt na de interland tegen Duitsland nog twee oefenwedstrijden voordat het EK 2024 begint. Op 6 juni oefent Oranje tegen Canada, vier dagen later staat de oefenpot tegen IJsland op het programma.

Vervolgens begint het EK op 16 juni voor het Nederlands elftal, tegen een nog te bepalen tegenstander. Wales en Polen gaan maandagavond samen uitvechten wie dat wordt. De andere twee tegenstanders van Oranje zijn Frankrijk en Oostenrijk.

