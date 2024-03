Ronald Koeman praat met Xavi Simons over kritiek: 'Als iemand belangrijk voor Oranje wil zijn, is hij het wel'

Ronald Koeman stond maandagavond de pers te woord in aanloop naar het duel met Duitsland. Hij blikte daar nog even terug op de 4-0-zege van Nederland op Schotland, waar het spel niet sprankelend was. Zorgen maakt hij zich nog niet: "Misschien is het juist wel goed", zei de bondscoach.

Ronald Koeman stuurde vrijdagavond Nederland voor een oefenduel tegen Schotland de wei in, dat ging erg stroef, zag ook Koeman. Het moet beter dinsdag tegen Duitsland. "Ik wil dat we in balbezit beter spelen en dat we minder kansen weg geven. Verder wil je terug zien waar je over gesproken hebt. Er is te veel balverlies geleden en dat herken ik niet van de spelers."

Geen paniek

Maar Koeman verwacht wel dat het beter wordt tegen Duitsland. "Kan gebeuren", zei hij. Sterker nog, hij vindt het niet zo erg dat Nederland nog niet is waar hij wil dat ze zijn. "Misschien is het juist wel goed. Als nu alles al klopt... Ik heb liever dat het klopt in de zomer. De wedstrijd viel tegen, ben ik het mee eens, maar dat heb je soms."

Wijnaldum

Georginio Wijnaldum was onderdeel van de selectie tegen Schotland sinds lange tijd, Koeman vond het belangrijk om met eigen ogen te zien hoe hij zich staande zou houden in Oranje na al die tijd. "De periode is nog niet klaar, we zijn nog bezig natuurlijk. Maar ik vond dat Wijnaldum meer dan een voldoende gespeeld heeft, als ik het op de wedstrijd richt."

Slordig Oranje lacht toch na geslaagde rentree Georginio Wijnaldum in oefenduel met Schotland Het was een groot issue deze week: de rentree van Georginio Wijnaldum bij het Nederlands elftal. Hij begon in de basis in het oefenduel met Schotland, dat Oranje met 4-0 won. Het ging wat moeizaam bij Oranje, maar de stabiele factor in de ploeg was toch Wijnaldum. Hij bekroonde zijn rentree met een doelpunt; de 2-0.

Xavi Simons

Iemand die 'door de mand viel' volgens supporters was Xavi Simons, daar kreeg hij veel kritiek over. "Dat krijgt hij al een tijdje. Daar praat ik met hem over. Je praat met hem over het feit dat hij bij ons wel vecht tegen zijn vorm." Hij waardeert de inzet van Simons. "Als iemand goed wil zijn en belangrijk wil zijn voor Oranje is hij het wel. Soms is de vraag of hij niet te veel druk op zichzelf legt."

De positie van Simons is bij tijd en wijlen wat anders bij Oranje. "Hij speelt bij RB Leipzig op linksbuiten. Tegen Griekenland thuis speelde hij daar en was hij heel goed. Het is een jongen die zelfkiritsch is en ook zegt dat hij veel balverlies had en dan vindt hij ook dat dit echt niet kan. Op eigen helft is geen plek waar je balverlies kan lijden." Koeman wil dat hij dat gaat in zien. "Dat mag ik wel verwachten."

Hugo Borst ergert zich aan Ronald Koeman: 'Hij noemt hem een jongetje van 20, 21 jaar' Xavi Simons is dit seizoen de uitblinker bij RB Leipzig, waar hij vooral in de Champions League veel indruk maakte tegen Real Madrid. Toch wil het in Oranje niet lukken voor de oud-speler van PSV. Columnist Hugo Borst ziet hoe Ronald Koeman in de fout gaat door duidelijk kenbaar maken hoe hij over Simons denkt.

Mannen uit '74

In het stadion dinsdag zullen heren zitten die in 1974 wereldkampioen werden met Duitsland, toen zij wonnen van Oranje. Symbolisch gezien een perfecte wedstrijd dus om die wereldkampioenen te eren voor Duitsland. Koeman vindt dat wel mooi. "Dat is natuurlijk geweldig. Het staat mij nog goed bij, ik was toen elf. Het was een geweldig toernooi, jammer dat wij de finale verloren. Dat waren wel mijn eerste Oranjehelden."