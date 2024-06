Volledige selectie op het trainingsveld bij Oranje, grootste opvallendheid: nieuw kapsels van Memphis en Wijnaldum

De rust lijkt volledig wedergekeerd bij Oranje na het debacle tegen Oostenrijk. Nathan Aké en Virgil van Dijk zeiden het vrijdag, Bart Verbruggen en Tijjani Reijnders zeiden het zaterdag: "Er is goed gesproken en nu door." De bladzij is omgeslagen, er heerst weer een positieve sfeer. Alle spelers stonden zaterdag op het trainingsveld, Memphis mét een nieuw kapsel.

De storm rondom de slechte wedstrijd tegen Oostenrijk lijkt definitef te zijn gaan liggen. Reijnders benadrukte het maar nogmaals bij het persmoment van zaterdagmorgen: "De sfeer is goed, er zijn stevige gesprekken geweest. Nu gaat het er echt om, winnen of naar huis." Nog één keer wilde hij wat zeggen over de wedstrijd tegen Oostenrijk: "Ik denk dat iedereen een offday had, daar zat ik ook bij. Dat is iets om van te leren, straks tegen Roemenië dat te doen. We gaan vol goede moed vooruit."

Volledige selectie

De selectie lijkt ook volledig van alle pijntjes, griepjes en andere fratsen af te zijn. Iedereen oogt fit en doet actief mee aan de trainingen. Joshua Zirkzee deed dat vrijdag al en zaterdag ook weer. Wat betreft de spelers was er één opvallendheid te noemen: Memphis en Wijnaldum zijn van hun dreads af. De bossen haren prijken nu mooi in een afrokapsel.

Verder was de sfeer gewoon weer goed, er werd gelachen en gegrapt. Dat was de afgelopen dagen wel anders als je de spelers moet geloven. De blik is nu volledig gericht op Roemenië. De eerste analyses van de aanstaande tegenstander zijn al geweest. "Zij spelen ook met veel intensiteit, we moeten ervoor zorgen dat wij secuurder aan de bal zullen zijn zodat er rust in het team is."

'Je wil ze een beetje afleiden'

Ook Verbruggen heeft zijn analyse gestart. Ook met het oog op een penaltyserie. "Ik heb een computerprogramma, ik haal de beelden op van alle spelers. Analisten maken hele presentaties van strafschoppen. Dat zet ik niet op mijn bidon, dat zit in mijn hoofd." Hij houdt ervan om de tegenstanders wel een beetje te intimideren van te voren. "Je wil hun wel een beetje afleiden voor het nemen."

Alles wil hij er aan doen om een voordeel te halen, zelfs uit de kleinste dingen. "We analyseren, ik kan alleen praten vanuit het tegenhouden. We proberen er een voordeel uit te halen dat zodra de penaltyserie komt, of tijdens de wedstrijd een penalty komt, dat ik weet wat de man achter de bal zou kunnen doen."

'Soms voel je je onverslaanbaar'

Verder voelt Verbruggen zich goed. Ondanks de tegengoals die hij moest incasseren. "Soms voel je je onverslaanbaar van vertrouwen. Dat gevoel heb ik op het moment. ‘Schiet maar, ik houd hem wel’. Dat gevoel heb ik bijna na elke tegengoal. Hij was niet onhoudbaar. Tegen Roemenië houd ik dat gevoel nog altijd."

Maandag zal Nederland afreizen naar München, om de achtste finale tegn Roemenië te spelen. Er is dus nog tijd zat om verder te analyseren waar Nederland het beter zal moeten gaan doen. Na twee voetballoze dagen starten zaterdag de achtste finales met Zwitserland-Italië en Duitsland-Denemarken.