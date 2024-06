Tijjani Reijnders is zijn vader dankbaar voor uitvallen naar trainer in de A1: 'Anders had ik hier nu niet gezeten'

Tijjani Reijnders speelde dit EK al op meerdere posities bij Oranje, wel allemaal op het middenveld. Dankzij harde woorden van zijn vader speelt hij nu op dat middenveld, want als het aan zijn trainer in de A1 had gelegen, speelde hij nog altijd rechtsbuiten. Reijnders is blij met de actie van zijn vader toentertijd. "Ik denk wel dat het met die woorden is gegaan, ja."

"Als hij dat niet gedaan had, dan had ik hier nu niet gezeten", dat zei Tijjani Reijnders over een akkeftietje tussen zijn vader en zijn trainer in de A1. Zijn vader werd boos op de trainer omdat hij vond dat Reijnders niet op de positie speelde waar hij vond dat hij hoorde. Rechtsbuiten was niet zijn positie, maar een plek in het centrum van het middenveld. Daar moest Reijnders spelen. Dat deed hij in niet mis te verstane woorden.

Pislinke vader Tijjani Reijnders: 'Jij gaat de loopbaan van mijn zoon niet dwarsbomen!' Tijjani Reijnders speelde jaren geleden nog bij de amateurs, maar is nu niet meer weg te denken uit het Nederlands elftal. Zijn vader Martin Reijnders speelde daar een grote rol in. Dat hij zo betrokken was, was niet voor iedereen even leuk.

'Ik denk dat het zo is gegaan'

In de podcast fraseert vader Reijnders zichzelf: 'Jij gaat de carrière van mijn zoon niet op die manier dwarsbomen!'. Sportnieuws.nl vroeg aan Tijjani of dat zou kunnen kloppen, die woorden van zijn vader. "Ik was niet bij het gesprek moet ik zeggen, maar als ik mijn vader een beetje ken zou dat zomaar eens kunnen kloppen. Ik denk dat het wel zo is gegaan."

Hij is dan ook erg blij dat zijn vader tegen zijn trainer is ingegaan. "Rechtsbuiten is niet mijn positie. Gelukkig greep hij in en ben ik vanaf dat moment op het middenveld gezet. De trainer heeft toen ook gezien dat ik een echte middenvelder ben, nu zit ik hier." Vader Reijnders heeft ook geen spijt, vertelde hij in de podcast. Maar had het misschien wel anders kunnen brengen. ""Ik gaf wel heel duidelijk aan dat dit niet de bedoeling was. Wat ik deed... Dat kan natuurlijk niet.""

'Krijg nog altijd een appje'

Maar een slechte band heeft Reijnders er niet aan overgehouden. Hij heeft nog altijd contact met de trainer waar hij in de A1 onder speelde. "Hij is ook nooit meer op dat moment teruggekomen", vertelt Reijnders. "Ik heb altijd een goede band met hem gehad, het was niet dat er ineens misgunning was na dat moment. Dat absoluut niet. Hij zag het zelf uiteindelijk ook in. Nu wenst hij mij elke keer nog steeds succes, dat is erg aardig."

'Ik had je van voetbal afgeschopt'

De vader van Reijnders heeft wel vaker invloed gehad op zijn zoon. Eerder in de jeugd had Reijnders het moeilijk en had hij het gevoel dat hij onterecht buiten de selectie werd gehouden. Zijn vader kwam een keer kijken bij de training en zag heel iets anders. "Ik zei: "Ik begrijp het wel, ik had je van voetbal afgeschopt als ik hem was. Je doet helemaal niks!"

Tijjani Reijnders mag zich nu gaan opmaken voor de achtste finales tegen Roemenië. De middenvelder kijkt er naar uit, en is strijdlustig. "We gaan er met volle moed in." De wedstrijd tegen Oostenrijk ligt ook achter Reijnders. "De sfeer is goed, er zijn stevige gesprekken geweest. Nu gaat het er echt om, winnen of naar huis."

Alles over het EK

Bekijk op onze speciale pagina over het EK voetbal al het laatste nieuws rond Nederland en andere landen. Check verder ook alle standen, wedstrijden en selecties.