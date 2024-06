'Dat ga ik proberen': Oranje-doelman Bart Verbruggen heeft plan voor eventuele penaltyserie tegen Roemenië op EK

Het Nederlands elftal treft dinsdag in de achtste finales van het EK voetbal Roemenië. Precies een week na de pijnlijke nederlaag tegen Oostenrijk. In de knock-outfase begint elk land weer met een schone lei, maar het betekent ook dat het weer op strafschoppen aan kan gaan komen. Meestal loopt dat slecht af voor Oranje, maar doelman Bart Verbruggen heeft een plan om dat eens niet te laten gebeuren.

Onder de vorige bondscoach Louis van Gaal werd van penalty's haast een wetenschap gemaakt, maar uiteindelijk verloor Nederland op het WK van 2022 uitgerekend na strafschoppen van Argentinië. Toen stond Andries Noppert nog onder de lat en dat zal dinsdag waarschijnlijk Verbruggen zijn. Dan moet er na 120 minuten natuurlijk wel een gelijke stand op het scorebord staan in München.

'Dat ga ik proberen'

"Het zou op penalty's kunnen aankomen en daar bereid je je zoveel mogelijk op voor", vertelt Verbruggen tijdens een persmoment zaterdag. "We proberen er een voordeel uit te halen dat zodra de penaltyserie begint, of er tijdens de wedstrijd een penalty komt, ik weet wat de nemer gaat doen."

Hoe Verbruggen dat precies gaat doen? "Ik heb een computerprogramma en haal beelden op van alle spelers." Ook binnen de staf van Nederland wordt er aandacht aan besteed: "Analisten maken hele presentaties van strafschoppen. Dat zet ik niet op mijn bidon, maar dat zit in mijn hoofd."

'Als het moet...'

De keeper kan ook in de situatie komen dat hij er zelf eentje moet gaan nemen. Hij zal zichzelf echter niet snel naar voren schuiven: "Ik denk dat er jongens in het team lopen die meer ervaring in hebben en dat beter kunnen. Ik heb er ooit één genomen, maar wel pas als tiende. Als het moet ga ik er staan, maar eerst focus ik me erop ze te stoppen."

Nederland verloor dinsdag in het laatste groepsduel van Oostenrijk en sindsdien is de kritiek van buitenaf toegenomen. Toch is de sfeer binnen de selectie nog altijd goed: "Ik merk een goede vibe en iedereen heeft er veel zin in."

