Ian Maatsen gaat na EK met Oranje aan de slag bij Aston Villa in Premier League

Ian Maatsen speelt vanaf komend seizoen bij Premier League-club Aston Villa. De Oranje-international kwam afgelopen maanden uit voor Borussia Dortmund. De Duitse club leende de vereddiger van het Engelse Chelsea.

De club uit Birmingham maakte de transfer vrijdag bekend. Hoeveel de Engelsen betalen is niet bekendgemaakt. Ook is niet duidelijk voor hoelang de linksback tekent. De 22-jarige Maatsen is nu met Oranje op het EK in Duitsland. Hij wacht nog op zijn interlanddebuut.

Onder trainer Unai Emery is Aston Villa bezig aan een opmars. De club werd afgelopen seizoen vierde in de Premier League en speelt daarom komend seizoen in de Champions League.

Aston Villa is delighted to announce the signing of Ian Maatsen from Chelsea. ✅ — Aston Villa (@AVFCOfficial) June 28, 2024

Deal hing in de lucht

De overstap van Maatsen komt niet uit de lucht vallen. Eerder in juni tweette transferkenner Fabrizio Romano al dat Chelsea en Aston Villa een overeenkomst hadden bereikt. Het contract van Maatsen bij de Londense club liep tot medio 2026. Dat is dus afgekocht. Romano heeft het over een bedrag van 45 miljoen euro.

Vakantie

Maatsen is dus niet present in Engeland om persoonlijk over de deal te praten. Hij zal zijn zaakwaarnemers aan het werk hebben gezet. Halverwege juni moest hij in de Verenigde Staten halsoverkop zijn koffers pakken en naar Duitsland afreizen. Oranje-bondscoach Ronald Koeman had hem alsnog opgeroepen voor Euro 2024, nadat er door blessures een plekje was vrijgekomen voor het Nederlands elftal. Destijds was Maatsen op vakantie en bezocht hij Disney World.