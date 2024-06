Dit is de scheidsrechter tijdens Roemenië - Nederland in de achtste finales op het EK

De scheidsrechter van Roemenië - Nederland is bekend. Het duel in de achtste finale van het EK voetbal in Duitsland staat onder leiding van een Duitse arbiter.

Het gaat om Felix Zwayer, een 43-jarige scheidsrechter. Op de website van de UEFA valt te lezen dat hij de wedstrijd tussen Roemenië en Nederland in goede banen mag leiden. Eerder dit EK floot hij Italië - Albanië en Portugal - Turkije.

Zwayer floot al twee keer eerder een wedstrijd van Oranje. Dat liep tot twee keer niet goed af voor Nederland. In 2016 werd er een oefenpot verloren van Frankrijk (2-3) en vorig jaar oktober waren de Fransen weer te sterk (1-2). Ook die wedstrijd stond onder leiding van Zwayer.

Makkelie op weg naar huis

Felix Zwayer blijft dus actief op het EK. Dat geldt niet voor onze landgenoot Danny Makkelie. De Nederlander floot Duitsland - Hongarije en Italië - Kroatië en rondom die duels was veel te doen. De Hongaren vonden dat een goal van Duitsland niet had mogen tellen en Kroatië was woest na een tegengoal in de achtste minuut van de extra tijd. De UEFA zou Makkelie na deze twee wedstrijden al naar huis sturen,

