Bert van Marwijk ziet positieve ontwikkeling bij Nederland op EK: 'Anders is er iets niet goed'

Bert van Marwijk kijkt met veel interesse naar het Nederlands elftal op het EK in Duitsland. De oud-bondscoach weet hoe het is om een eindronde mee te maken. Van Marwijk let naast de tactiek van Ronald Koeman ook op het groepsproces.

Speciaal voor dit EK mocht Ronald Koeman 26 spelers selecteren, iets wat hij wenste bij de UEFA. Daarvan hebben er acht nog geen minuten gemaakt dit EK: Justin Bijlow, Mark Flekken, Matthijs de Ligt, Daley Blind, Ian Maatsen, Ryan Gravenberch, Joshua Zirkzee, Brian Brobbey en Steven Bergwijn. 'Dan is er een gevaar dat sommigen erbij hangen', schrijft Van Marwijk in zijn column voor De Telegraaf.

Deze spelers van Nederland maakten nog geen minuten op het EK voetbal Bondscoach Ronald Koeman heeft een duidelijk beeld over zijn opstelling. In de eerste EK-wedstrijden van Nederland gebruikte hij veelal dezelfde wissels. Daarom zijn er nog negen spelers van Oranje zonder speelminuten. Welke zijn dat?

'Mag best schuren'

Van Marwijk kan niets met de argumentatie dat met 26 spelers er makkelijker elf tegen elf kan worden gespeeld. 'Ik liet als er ik een of twee tekort kwam een keeper of een assistent, Phillip Cocu of Frank de Boer, meespelen bij de reserves', stelt hij. In het geval van Koeman (61) zijn dat zijn oudere broer Erwin (62) en Dwight Lodeweges (66). Toch gaat het volgens Van Marwijk bij die partijen alleen om tactische principes. 'Je wil ze opstellen als de volgende tegenstander.'

'Dat is makkelijk lullen, hè?': Michael van Gerwen in de bres voor Ronald Koeman en Oranje op EK Het is een bekend gezegde: Nederland heeft zeventien miljoen bondscoaches. Iedereen heeft een mening over het voetbalelftal van Oranje. Al helemaal als het niet goed gaat op een EK, zoals afgelopen week het geval was. Darter Michael van Gerwen kan slecht tegen die al die kritieken.

'Ik ken de sfeer in deze Nederlandse selectie niet. Misschien zijn er jongens ontevreden. Iedereen zegt altijd maar dat de sfeer goed moet zijn, terwijl het helemaal niet poeslief en aardig hoeft te zijn. Maar daarmee win je geen toernooi', verzekert Van Marwijk. 'Het mag best een beetje schuren', vindt hij, wat na Oostenrijk ook gebeurde. 'Toen wij naar Zuid-Afrika gingen zei ik: we zitten wekenlang bovenop elkaar. Als er niks gebeurt, is er iets niet goed.'

Iedereen op scherp

Volgens Van Marwijk is er nog geen man overboord. Nederland zit nog in het toernooi en bovendien aan de 'goede' kant van het schema. ' Een tweede voordeel is dat Koeman de boel voor dinsdag niet eens op scherp hoeft te zetten. Want sinds Berlijn stáát het elftal op scherp.'

Alles over het EK voetbal

Bekijk op onze speciale pagina over het EK voetbal al het laatste nieuws rond Nederland en andere landen. Check verder ook alle standen, wedstrijden en selecties.