Memphis Depay steelt show tijdens training Oranje met opvallend kapsel en nieuwe haarband

Hij was vanwege zijn witte haarband de meest besproken speler van het Nederlands elftal: Memphis Depay is al het hele EK onderwerp van gesprek. De vedette van Oranje maakt nu opnieuw de tongen los vanwege een opvallende nieuwe haardos.

Memphis viel met zijn nieuwe coupe op tijdens de training van Oranje, die vrijdagochtend werd afgewerkt. In het AOK Stadion in Wolfsburg werkte de selectie van bondscoach Ronald Koeman een training af. Alle 26 spelers waren aanwezig.

Nieuwe haarband

Wat ook opviel: de haarband van Memphis. De momenteel clubloze spits droeg al wekenlang een witte haarband, maar trainde vrijdag ineens met een zwarte haarband. Of hij dinsdag ook tegen Roemenië met een zwarte band in actie komt, is afwachten. Maandag reist de selectie naar München, waar het een dag later het duel voor een plek in de kwartfinale speelt.

De spits droeg de haarband voor het eerst in het oefenduel tegen Canada. Vanaf dat moment was de haarband hét gespreksonderwerp richting het EK. De hoofdrolspeler zelf vond alle ophef behoorlijk overdreven en kreeg bijval van onder meer Noa Lang. De 32-jarige aanvaller liet richting het EK de haarband personaliseren en droeg het ook tijdens alle groepsduels op het EK.

Het is voor Oranje te hopen dat de international zijn topvorm terugvindt bij het Nederlands elftal. Hij maakte dit EK pas één doelpunt en speelde vooral tegen Frankrijk en Polen een erg moeizame wedstrijd. Toch lijkt Koeman vast te houden aan Memphis als eerste spits.

