Waar is blunderende Syb van Ottele na Heerenveen - Feyenoord? 'Hij voelt zich niet prettig, terecht'

Niemand zag Syb van Ottele na Heerenveen - Feyenoord nog. De verdediger van Heerenveen blunderde in de slotfase opzichtig en zorgde ervoor dat de Rotterdammers met drie punten Friesland konden verlaten: 2-3. Na afloop kon alleen zijn trainer Kees van Wonderen wat over de verdediger zeggen.

De oud-verdediger van Feyenoord zag ook dat zijn ploeg misschien niet had gewonnen als die blunder van Van Ottele niet gebeurd was. "Er gebeurt iets, dat kun je niet regisseren", zei Van Wonderen na afloop bij Omroep Friesland. "Dit doet geen recht aan waar we met z'n allen op jaagden. We hadden recht op meer en dan gebeurt dit."

Enorme blunder helpt Feyenoord aan zege bij Heerenveen Vraag niet hoe, maar Feyenoord heeft uit bij Heerenveen gewonnen. Daar dankte het verdediger Syb van Ottele voor. Dat is geen Feyenoorder, maar een speler van Heerenveen. Hij zorgde met een enorme blunder voor de winnende goal van de Rotterdammers.

Van Wonderen kon een glimlachje ook niet onderdrukken toen de verslaggever vroeg of Van Ottele zich aan het verstoppen is. Hij gaf namelijk nergens een interview en maakte dat hij wegkwam uit het Abe Lenstra Stadion. "Hij voelt zich nu ook niet prettig. En terecht, dat is ook logisch", zei Van Wonderen. "De wedstrijd glipt ons zo uit de handen. Dat is onverklaarbaar."

Sahraoui kreeg straf

De trainer van Heerenveen liet sterspeler Osmane Sahraoui op de bank beginnen. De sterspeler kreeg straf, omdat hij volgens zijn trainer afgelopen week voor de zoveelste keer te laat kwam. "Het kan een keer gebeuren dat het door omstandigheden niet lukt om op tijd te komen. Maar als dat herhaaldelijk gebeurt, dan moet je daar in de groep iets aan doen. Anders denken de volgenden ook: kennelijk hoeft dat niet. Dus dat was de reden."

Sahraoui kwam nog wel in de ploeg en gaf de assist op de 2-1 van Mats Köhlert. Na afloop was de buitenspeler ook niet blij met dat hij op de bank moest beginnen. "Ik vind dat ik moet spelen. Elke wedstrijd negentig minuten", zegt hij tegen Omroep Friesland. "Als dat is wat de coach zegt, dan is dat wat de coach zegt. Als hij mij op de bank wil, dan neem ik plaats op de bank.