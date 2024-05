Matthijs de Ligt haalt uit na omstreden ontknoping Real - Bayern: 'Schandalig en ongelofelijk'

Matthijs de Ligt dacht in de slotseconde van de halve finale van de Champions League tussen Real Madrid en Bayern München de 2-2 te maken, maar daar bleek tot zijn ongeloof geen sprake van.

Scheidsrechter Szymon Marciniak floot de De Ligt terug wegens vermeend buitenspel van ploeggenoot Noussair Mazraoui in aanloop naar de gelijkmaker van Bayern. Op de beelden was echter bijzonder moeilijk te zien of het daadwerkelijk buitenspel was. Zo won Real met 2-1 en plaatste het zich voor de eindstrijd met Borussia Dortmund.

'Het is heel raar'

De Ligt was na afloop van de wedstrijd woedend over de beslissing van de arbitrage. Volgens de centrale verdediger van Bayern had Marciniak nooit zó vroeg mogen fluiten voor buitenspel. “De regel luidt dat je moet laten doorspelen als het niet overduidelijk buitenspel is. Hier was geen sprake van duidelijk buitenspel, dus dan is het heel raar dat hij direct af floot voor buitenspel", zei De Ligt na afloop van de uitschakeling voor de camera bij Veronica.

'Schandalig en ongelofelijk'

Volgens de voormalig speler van Ajax en Juventus werd de regel wel goed gehanteerd toen Real Madrid-aanvaller Joselu in buitenspelpositie leek te staan. Het doet De Ligt dan ook veel pijn dat er bij zijn doelpunt te vroeg werd afgefloten. "Bij de 2-1 van Joselu lieten ze wel doorspelen en na het zien van de beelden was het wel een doelpunt. Ik vind het een schandalige en ongelofelijke beslissing dat hij dat bij ons niet deed”, aldus De Ligt.

Geen toeval voor Real Madrid

De verdediger van Bayern was echter ook mening dat het geen toeval is dat Real Madrid de wedstrijd in de allerlaatste fase van de wedstrijd over de streep trok. “We waren heel dichtbij, maar Real bleef pushen en daar zijn zij het beste in. Ze hebben niet voor niets veertien keer de Champions League gewonnen. We kunnen zeuren op de arbitrage, maar Real Madrid is wel naar de finale en wij niet.”

Grensrechter erkent fout

Na afloop van de wedstrijd sprak De Ligt met de desbetreffende assistent-scheidsrechter en die erkende fout te zitten. De Ligt: "Hij gaf wel toe dat hij een fout maakte, maar daar kopen we helemaal niets voor. Ik ben niet het type persoon dat het wil schuiven op die fout, maar uiteindelijk moet de scheidsrechter zich wel aan de regels houden", zei de 44-voudig international van het Nederlands elftal tegenover BeIn Sports.