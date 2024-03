Enorme blunder helpt Feyenoord aan zege bij Heerenveen

Vraag niet hoe, maar Feyenoord heeft uit bij Heerenveen gewonnen. Daar dankte het verdediger Syb van Ottele voor. Dat is geen Feyenoorder, maar een speler van Heerenveen. Hij zorgde met een enorme blunder voor de winnende goal van de Rotterdammers.

Het leek de dag van Mats Köhlert te worden. De Duitser in Friese dienst had Heerenveen tot twee keer toe op voorsprong gezet in het Abe Lenstra Stadion. Telkens werden zijn goals teniet gedaan door Rotterdamse druk. Eerst scoorde Mats Wieffer de 1-1 nog voor rust.

Twee keer op voorsprong

Met nog een halfuurtje te spelen kwam Heerenveen via Köhlert weer op voorsprong. Daarna kakte de thuisploeg meteen helemaal in. De spelers waren kapot en konden niets anders dan tegenhouden. Feyenoord oogde veel fitter en zette doelman Mickey van der Hart flink onder druk. Dat resulteerde in de 74ste minuut al in de gelijkmaker via een kopbal van Igor Paixao.

Blunder

Heerenveen-trainer Kees van Wonderen zag zijn ploeg worstelen en bracht met Van Ottele een extra verdediger in de ploeg om de 2-2 dan maar binnen te slepen. Drie minuten nadat de verdediger was ingevallen, maakte hij een enorme blunder. Bij een scheidsrechtersbal stond hij niet op de letten, schoot hij de bal tegen zijn eigen voet aan en gunde zo de ingevallen Ayase Ueda een goal. De Japanner maakte pas zijn tweede competitietreffer voor Feyenoord, maar dus wel de winnende.

PSV - FC Twente

Feyenoord won dus met 3-2 en kan rustig kijken naar wat concurrenten PSV (koploper) en FC Twente (de nummer drie) zondagavond tegen elkaar gaan doen.