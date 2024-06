Waarschuwing voor Ronald Koeman na mislukt plan met Nederland: 'Dat kan écht niet meer'

Nog geen minuut zat Ronald Koeman de eerste helft rustig op zijn stoeltje. Druk stond de bondscoach te wijzen en te wapperen met zijn handen naar zijn ploeg. Hij wilde ze aan de praat krijgen, het liefst had hij ze bij de hand gepakt en mee gesleurd. Maar het wilde niet. Het idee van Koeman werkte tegen Oostenrijk niet. Hand in eigen boezem. Een grote mea culpa. Maar daar heeft Nederland nu niets aan.

Na 34 minuten ging het bord van de vierde official al omhoog. Joey Veerman raakte de bal voor de zoveelste keer kwijt na een slechte aanname. Ronald Koeman twijfelde geen moment en riep in woede Xavi Simons bij zich. Nummer 16 eruit, nummer 7 erin. Ronald Koeman moest na iets meer dan een half uur al zijn eerste reparatie doen en er zouden er meer volgen.

De rapportcijfers voor Nederland na duel met Oostenrijk: Joey Veerman zakt compleet door het ijs Oranje heeft de koppositie in de groep op een dramatische wijze weggegeven. Er was totaal geen organisatie tegen een agressief spelend Oostenrijk. Nederland werd aan de rechterkant volledig overlopen en was defensief teleurstellend zwak. Kinderlijk liet men mannetjes lopen, waardoor Oostenrijk gemakkelijk dreigend werd. Een topper is dan ook niet aan te wijzen na deze verliespartij.

Gezakt door de ondergrens

Zo kon het niet langer, zag ook de bondscoach. Het strijdplan dat hij had voor het Nederlands elftal liep volledig in de soep. Alles waar hij zijn ploeg voor had gewaarschuwd, kwam uit. "Dat heeft te maken met communicatie", zei de bondscoach. Het mislukte strijdplan zorgde er in ieder geval voor dat Nederland de meest dramatische helft in erg lange tijd heeft gespeeld.

De hele week gaven spelers en Koeman zelf aan dat ze perfect wisten hoe Oostenrijk speelde. Ieder persmoment werd uitgelegd wat de gevaren waren en wat ze daar tegenover moesten zetten. Blijkbaar is die kennis van Koeman niet overgekomen, of hebben ze het niet begrepen. Ook dat is communicatie. In het veld werd er geen zone- en geen mandekking gespeeld, het was los zand. In het veld werd niet agressief op de bal gezeten, wat Oostenrijk juist wel deed. In het veld had Nederland nergens een antwoord op.

Kiezelharde kritiek na 'mentale klap' voor Oranje: 'Een wanvertoning, dit is Nederland-onwaardig' Ex-international Berry van Aerle (61) laat als columnist van Sportnieuws.nl tijdens het EK voetbal zijn licht schijnen over Oranje. Ditmaal over de wanprestatie van Nederland tegen Oostenrijk. "Een blamage, dit is Nederland-onwaardig", aldus de Europees kampioen van 1988.

'Je bent hem voor de rest van het toernooi kwijt'

Koeman probeerde wel met een antwoord te komen door dissonant Joey Veerman eraf te halen. Het klopt dat Veerman de minste van het veld was, maar er hadden er meer af gekund. Toch koos hij voor Veerman, waarmee je de PSV'er voor de rest van het EK wel kan afschrijven. Die is gebroken en geknakt.

Voordat hij Veerman wisselde, had Koeman nog geen minuut op de bank gezeten. Hij zag vanaf moment één dat het mis was en probeerde het tij te keren, maar zonder succes. Hij moest iemand slachtofferen. Een statement maken. Veerman was één van de keuzes die verkeerd uitpakte, maar eigenlijk hebben alle drie de wisselingen in de basis niet gelukkig uitgepakt.

Waar en wanneer speelt Nederland de volgende wedstrijd op het EK? Het Nederlands elftal was gelukkig al geplaatst voor de achtste finales na twee wedstrijden, want dinsdag verloor Oranje van Oostenrijk. Daarmee werd de ploeg van bondscoach Ronald Koeman derde in de poule. Wat betekent dat voor het vervolg van het EK?

Alle wissels geven niet thuis

Donyell Malen scoorde een eigen goal en even later miste hij dé kans op de gelijkmaker en Lutsharel Geertruida was ook ondermaats aan de rechterkant. Dat Koeman zovaak wisselt zegt veel, omdat hij dit normaal nooit zo veel doet. Wat is er aan de hand bij Oranje en de werkwijze van Koeman?

Altijd stond de bondscoach te boek als een man van weinig veranderingen. Als iets werkt, dan werkt het. En dat deed het bij het Nederlands elftal júíst voor deze wedstrijd. Het kreeg nog nul doelpunten tegen uit open spel, behalve één goal uit een corner. Nu waren het er drie in één wedstrijd. De veranderingen aan de basis zijn mislukt.

Ronald Koeman legt opvallende keuze voor nieuwe rechterkant uit: 'Met hem kan je ook op het middenveld spelen' "Met Lutsharel Geertruida kan je ook altijd nog op het middenveld spelen." Bondscoach Ronald Koeman legde in aanloop naar het laatste EK-groepsduel van het Nederlands elftal tegen Oostenrijk de opvallende keuzes in zijn opstelling uit.

Spiegel

Nederland heeft verloren door het spel wat Koeman juist met Nederland wilde gaan spelen. Dat het tactisch niet uitpakt, is nog te repareren en dat deed Koeman ook. Maar toch kreeg hij het elftal niet aan de praat. Hij zette het een en ander om in de rust, maar dit had maar vijf minuten effect. Daarna was hij zijn ploeg organisatorisch weer volledig kwijt. In de samenstelling klopt het dan toch niet. Want voorheen had Koeman het prima voor elkaar.

Koeman moet de komende dagen in de spiegel kijken en met zichzelf in conclaaf gaan. Even een paar stappen naar achter nemen van die tafel en kijken welke puzzel er nou voor hem ligt. Welke stukjes hij nog over heeft en hoe hij die moet leggen. Waar Nederland continu om verandering vroeg, moet Koeman daar nu ver van weg blijven. Terug naar wat wel werkte, in ieder geval ver weg blijven van wat hij tegen Oostenrijk wilde. Dat kan écht niet meer.

Alles over het EK

Bekijk op onze speciale pagina over het EK voetbal al het laatste nieuws rond Nederland en andere landen. Check verder ook alle standen, wedstrijden en selecties.