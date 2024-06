De rapportcijfers voor Nederland na duel met Oostenrijk: Joey Veerman zakt compleet door het ijs

Oranje heeft de koppositie in de groep op een dramatische wijze weggegeven. Er was totaal geen organisatie tegen een agressief spelend Oostenrijk. Nederland werd aan de rechterkant volledig overlopen en was defensief teleurstellend zwak. Kinderlijk liet men mannetjes lopen, waardoor Oostenrijk gemakkelijk dreigend werd. Een topper is dan ook niet aan te wijzen na deze verliespartij.

Er stond een onherkenbaar Oranje op het veld. De vaste muur achterin, het sterke positiespel, en de drang naar voren. Het was allemaal als sneeuw voor de zon verdwenen deze wedstrijd. Nederland werd overlopen, werd afgetroefd en weggespeeld met hun eigen spel. Koeman maakte korte metten met één van zijn nieuwe basisspelers door hem na een half uur te wisselen. Hij is de flop.

Waar en wanneer speelt Nederland de volgende wedstrijd op het EK? Het Nederlands elftal was gelukkig al geplaatst voor de achtste finales na twee wedstrijden, want dinsdag verloor Oranje van Oostenrijk. Daarmee werd de ploeg van bondscoach Ronald Koeman derde in de poule. Wat betekent dat voor het vervolg van het EK?

Flop Joey Veerman

Joey Veerman kreeg weer een kans van Koeman in de basis, omdat er ruimtes achter de verdediging van Oostenrijk zouden komen. Die kon Veerman juist als de beste bedienen, zo dacht de bondscoach. Niets bleek minder waar. Veerman beleefde waarschijnlijk één van zijn slechtste wedstrijden ooit en werd er na 34 minuten afgehaald door een woedende Koeman. In die periode lukte niets voor Oranje, maar was hij wel degene die het meeste balverlies leed. Hij werd zo opnieuw de flop van de wedstrijd.

Waar de middenvelder normaal records binnenhaalt met zijn passing, bereikte hij nu een dieptepunt met zijn statistieken. Van de 29 balaanrakingen, verloor hij de bal zestien keer. Van al zijn passes (19) kwamen er slechts negen aan. Geen cijfers om trots op te zijn. Het EK is vooralsnog niet zijn podium gebleken. De vroege wissel moet een nieuwe klap in het gezicht zijn. Er waren meer dissonanten bij Oranje, maar de vroege wissel van Veerman maakt het extra pijnlijk.

Dreun voor Joey Veerman: Ronald Koeman grijpt keihard in en slachtoffert PSV'er al in de eerste helft Ronald Koeman heeft keihard ingegrepen bij Nederland - Oostenrijk. De bondscoach heeft Xavi Simons al na een goed half uur spelen ingebracht voor Joey Veerman.

Klein lichtpuntje

Er was toch een klein lichtpuntje. Memphis Depay kreeg bakken kritiek te verduren. Hij speelde in de eerste twee duels niet goed. Waar Oranje tegen Oostenrijk collectief niet goed speelde, werkte hij wel hard en was zijn passing vele malen beter dan in de wedstrijden daarvoor. Hij legde balletjes klaar voor teamgenoten en bewoog door. En niet te vergeten: hij was trefzeker.

Nederland had er goed aan gedaan meer ballen via hem te laten gaan en hem de diepte in te sturen. Dit gebeurde niet, maar daar lag wel de ruimte. Memphis besloot de ballen op te halen en ging zelf het spel verdelen vanuit de as. Hij stuurde zelf maar spelers als Cody Gakpo weg. Hij liet soms weer zien wat hij in huis heeft. Met een beetje geluk is de oude Memphis net op tijd weer terug voor het Nederlands elftal. Want in deze staat hebben zij hem heel hard nodig.

'Hij gaat Nederland bij de hand nemen': oud-international houdt vertrouwen in Memphis Depay De afgelopen wedstrijden maakte Memphis Depay allesbehalve indruk op het EK voetbal. Velen zijn zelfs van mening dat de spits van het Nederlands elftal een plek op de bank verdient. Daar kan voormalige Oranje-international Danny Koevermans zich totaal niet in vinden.

Rapportcijfers Nederlands elftal

Bart Verbruggen - 6,5

Nathan Aké - 6

Virgil van Dijk - 5

Stefan de Vrij - 5,5

Lutsharel Geertruida - 5

Joey Veerman - 4

Jerdy Schouten - 6

Tijjani Reijnders - 5,5

Donyell Malen - 5

Memphis Depay - 6,5

Cody Gakpo - 6,5

Xavi Simons - 6

Georginio Wijnaldum - (niet genoeg minuten gespeeld)

Micky van de Ven - (niet genoeg minuten gespeeld)

Wout Weghorst - (niet genoeg minuten gespeeld)



Ronald Koeman - 5

