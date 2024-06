Wout Weghorst relativeert belabberde wedstrijd Oranje: 'Nu gaat het pas écht beginnen'

Nederland speelde een zeldzaam slechte wedstrijd, dat was ook de conclusie van de spelers na afloop. Memphis Depay zag vooral dat de duels slecht aangegaan werden. "De duels worden verloren en daarmee speel je ze in de kaart", blikte hij terug. "Zij zijn agressief, waarom zijn wij dat niet?"

"Het was een slechte dag, erg slecht zelfs", waren de woorden van Wout Weghorst na afloop van de laatste groepswedstrijd. "In de eerste helft waren wij echt onherkenbaar. We zetten soms zelfs minder druk dan normaal", verbaasde hij zich. Juist in die beginfase ging het al vroeg mis voor het Nederlands elftal.

Geen duelkracht

Memphis zag wel waar het aan lag. "De duels, die werden continu verloren. Je geeft het uiteindelijk te makkelijk weg, maar dat komt weer voort uit duels pakken. Waarom komen wij soms niet eens in de duels? We leken soms wat passief. Uiteindelijk willen we dat niet, we willen naar voren druk zetten. We willen het, maar zij doen het."

"Verrast? Nee, dat konden we niet zijn", zei Memphis. " Ze doen het ook tegen Polen en tegen Frankrijk. Ik denk dat het gewoon niet goed genoeg was, dat was zonde. Je creëert wel kansen, maar je had veel meer gekund daarmee."

Communicatie

Bart Verbruggen, die in de goal zijn best deed de schade te beperken zag het met lede ogen aan. "Je probeert van achteruit je team te helpen. Je ziet dat we het moeilijk hebben. Het is niet makkelijk om dan aanwijzingen te geven en te helpen. Hele gesprekken gaat niet, maar dat probeer je wel te doen." Communicatie was volgens bondscoach Ronald Koeman ook het probleem. "We hebben heel duidelijk besproken hoe zij zouden spelen en hoe we dat op moesten lossen", zei hij.

Weghorst probeerde zich achteraf niet te druk te maken. "We moeten kritisch kijken naar ons spel, zorgen dat we punten gaan verbeteren. Niet te negatief zijn, je weet ook hoe het werkt. Nu gaat het eigenlijk pas echt beginnen."

Eigen spel Memphis

Nederland werd uiteindelijk geen eerste, geen tweede maar derde in de poule en moet nu tot woensdagavond wachten wie de tegenstander wordt in de achtste finales. Dat is nog een behoorlijk aantal landen. Ook Memphis vindt dat het team rustig moet blijven. Net als Koeman zei: "Nog geen paniek." Memphis zei: "Niet in de war raken, we moeten een bepaalde manier vinden en daar 100% achter gaan staan. Dat is belangrijk."

Memphis zelf liet soms weer even zijn klasse zien. De speler werd fel bekritiseerd de afgelopen twee wedstrijden omdat hij daarin weinig goeds liet zien. De spits was tegen Oostenrijk veel beter aanspeelbaar, passes kwamen aan en hij scoorde eindelijk. "Ik zat lekker in de wedstrijd. Ik won weer wat duels. Ik had meer ballen kunnen krijgen. Als ik er lekker in zit weet je dat er dingen kunnen gebeuren. Uiteindelijk gebeurde dat ook. Maar het kan allemaal nog beter, dat probeer ik de volgende wedstrijd weer te brengen."

EK voetbal

