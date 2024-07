Blik op EK 2028 en WK 2026: zo zien de routes naar de volgende eindtoernooien voor Oranje er uit

Het EK voetbal 2024 zit er op voor Nederland. Het duurt weer even voor de Oranjefans zich weer kunnen vermaken op een eindtoernooi. Zo zien de routes naar het volgende EK en volgende WK er uit.

Het volgende EK, is zoals altijd, pas weer over vier jaar. Het EK 2028 wordt gehouden in Engeland, Wales, Schotland en Noord-Ierland én Ierland. Met zoveel gastlanden zou je zeggen dat ze alle vijf al zeker zijn van deelname aan het EK. Maar dat is dus niet zo. De UEFA heeft in de regels staan dat er maximaal twee gastlanden automatisch geplaatst zijn. Er zullen nog steeds in totaal 24 landen kwalificeren voor de groepsfase.

Gastlanden gekwalificeerd?

Voor het bepalen van welke gastlanden zich niet hoeven te kwalificeren, moet de UEFA nog een oplossing zien te vinden. Geopperd wordt dat alle vijf de landen 'gewoon' deel moeten nemen aan de EK-kwalificatie en dat de twee 'gratis' plekken gereserveerd worden voor de gastlanden die zich niet via de normale weg weten te kwalificeren.

Andere groepsfase

Sowieso gaat na het EK 2024 het kwalificatieformat op de schop. Er zijn geen groepen van vijf of zes landen meer. De UEFA kiest voor twaalf groepen van vier of vijf landen, die uit en thuis tegen elkaar spelen. Alle groepswinnaars gaan sowieso door en de nummers twee plaatsen zich ook rechtstreeks voor de groepsfase van het EK óf vechten met Nations League-afvallers om de laatste tickets.

Waar, wanneer en tegen wie speelt Nederland de volgende wedstrijd? Het EK voetbal zit erop voor het Nederlands elftal. Na de verloren halve finale tegen Engeland (2-1), reizen de spelers van Oranje weer naar huis. Géén troostfinale. Wanneer komt Nederland dan weer in actie?

WK 2026

Het EK is nog zover weg, dat er pas in 2027 gekwalificeerd kan worden. Dus kan de blik van Oranje beter richting het WK van 2026. Dat is immers 'al' over twee jaar. Eén ding blijft hetzelfde: Ronald Koeman is dan nog steeds de bondscoach van het Nederlands elftal (als alles volgens plan verloopt).

'Ze kunnen niet meer van me af': Ronald Koeman maakt toekomst bij Oranje bekend Ronald Koeman blijft voorlopig de bondscoach van het Nederlands elftal. Momenteel staat hij met Oranje in de halve finale van het EK voetbal en Koeman is ook de man die Nederland naar het WK 2026 moet leiden.

48 landen, grootste WK ooit

Het WK 2026 wordt gehouden in Canada, de Verenigde Staten en Mexico. Drie gastlanden dus, die verder worden aangevuld met 42 andere landen. Het wordt daarmee het grootste WK ooit. Die 48 landen in totaal worden verdeeld over 12 groepen van 4 landen. De nummers één en twee gaan rechtstreeks door. Zij worden aangevuld met de acht (van de 12) beste nummers drie. Er vallen dus nauwelijks landen af in de groepsfase.

16 landen uit Europa

Een derde van het aantal landen op dat WK komt uit Europa. De UEFA heeft namelijk 16 tickets voor de groepsfase gekregen. Daarbij komen 8 landen uit Azië, 9 uit Afrika, 6 uit Noord-Amerika, 6 uit Zuid-Amerika en 1 uit Oceanië. Ook zijn er nog twee tickets te verdelen in play-offs waarin niet-gekwalificeerde landen zitten. Elk continent (behalve Europa) vaardigt daar één land voor af, plus één land uit de bond van het continent waar een gastland vandaan komt.

Loting WK-kwalificatie

Het is al bekend wanneer de loting voor de WK-kwalificatie in Europa plaatsvindt. Dat is in december 2024. Dan weet Nederland tegen welke landen het moet spelen om WK-kwalificatie af te dwingen. De duels in de WK-kwalificatie vinden plaats tussen maart 2025 en maart 2026.

Nations League

Voordat de blik op het volgende eindtoernooi kan, is er ook nog Nations League voor Oranje. Nederland is daarin ingedeeld in een poule met Bosnië-Herzegovina, Duitsland en Hongarije. Die wedstrijden beginnen in september 2024.