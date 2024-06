Woede en onbegrip over scheidsrechter en VAR bij Nederland: 'Honderd procent penalty, ze maken heel veel fouten'

Het Nederlands elftal verloor dinsdagavond met 3-2 van Oostenrijk, maar had een strafschop moeten krijgen. Wout Weghorst werd vastgehouden, maar de scheidsrechter en VAR deden niets. Oud-scheids Mario van der Ende begrijpt weer helemaal niets van de arbitrage.

In de 86ste minuut werd Wout Weghorst bij zijn kopbal flink vastgehouden door Leopold Querfeld van Oostenrijk. Scheidsrechter Ivan Kruzliak wuifde het meteen weg. "Dit was gewoon een honderd procent penalty. Die verdediger trok Weghorst aan zijn shirt, dus dat is een strafschop. Zo simpel is het", stelde Van der Ende in gesprek met Sportnieuws.nl.

Geen VAR-ingreep

Van der Ende gaat ervan uit dat de VAR heeft gekeken, maar kan zich niet voorstellen dat het als 'geen overtreding' werd beschouwd. "Ze zullen ongetwijfeld gekeken hebben, maar nu zullen ze weer zeggen dat het te licht is voor een strafschop. Ze moeten zich eens sec aan de regels houden en dan moeten ze Nederland een penalty geven."

'Dat verbaast mij echt'

De 68-jarige oud-scheidsrechter heeft geen goed woord voor de VAR. "Helaas wordt er altijd gewerkt met koppeltjes en die gaan elkaar dan steunen. Ze durven elkaar niet op hun donder te geven. Het verbaast mij echt dat de scheidsrechter zelf niet heeft gekeken of het een penalty is. Het is om gek van te worden."

'Arbitrage maakt heel veel fouten'

Een ander opvallend moment in de wedstrijd was de goal van Memphis Depay. De spits maakte de 2-2, maar de VAR dacht het doelpunt te moeten afkeuren wegens hands. Nadat Kružliak ging kijken, werd de goal toch goedgekeurd. "Zijn ogen bedriegen hem gewoon en dat mag op dit niveau niet."

Van der Ende verbaast zich met name op de fouten rondom belangrijke moment. "Op de cruciale momenten maken ze heel veel fouten en dat heeft te maken met kwaliteit. De VAR laat ze ook regelmatig in de steek, zoals met Danny Makkelie bij Duitsland tegen Hongarije, waar hij een penalty over het hoofd zag."

Makkelie kreeg afgelopen maandag ook bakken met kritiek, nadat hij maar liefst acht minuten blessuretijd gaf en ook nog eens gecorrigeerd moest worden door de VAR bij een handsbal van Italië. "Dat is ook kwaliteit. Iedereen zag dat het hands was, terwijl hij het gewoon niet zag. Dat mag écht niet. Ik word er gek van", aldus Van der Ende.

