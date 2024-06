Danny Makkelie zorgt met 'verbazingwekkende' beslissing dat eeuwenoude discussie oplaait: 'Pure willekeur'

Danny Makkelie kreeg van de UEFA het vertrouwen en mocht Kroatië tegen Italië fluiten. Nadat hij eerder veel kritiek kreeg na zijn beslissing bij Duitsland - Hongarije, was er nu opnieuw kritiek op de Nederlandse leidsman. Oud-scheids Mario van der Ende keek met gefronste wenkbrauwen naar de beslissingen van Makkelie.

De meeste kritiek ontstond nadat Makkelie maar liefst acht minuten extra tijd gaf. In de laatste seconde maakte Italië gelijk, waardoor Kroatië zo goed als zeker is uitgeschakeld op het EK. Van der Ende begreep de beslissing van Makkelie niet. "Ik vond het ook verbazingwekkend veel", erkende de oud-scheidsrechter tegenover Sportnieuws.nl "Ik zeg het al vaker: er moet zuivere speeltijd komen. Dan krijg je dit soort discussies ook niet."

Kritiek vanuit Kroatië

Kamp-Kroatië was meer dan kritisch op Makkelie. "Ik weet niet waarom hij acht minuten blessuretijd gaf, misschien heeft hij de wedstrijden van gisteren gekeken of gefloten. Ik dacht dat hij zich vergiste, toen ik acht minuten blessuretijd zag", zei Josip Stanisic. "We geven de scheidsrechter niet de schuld, maar als hij vijf minuten extra had gegeven had niemand geklaagd."

Weinig op aan te merken

Oud-prof en scheidsrechter Danny Koevermans zag Makkelie een puike pot fluiten, maar vond het net zo opvallend dat er zoveel blessuretijd werd bijgetrokken. "Ik vond Makkelie sterk fluiten, er was weinig op aan te merken. Maar ik zat wel met grote verbazing te kijken naar het aantal minuten blessuretijd. Ik heb geen idee waarom hij zoveel extra tijd erbij trok, dat begreep ik niet."

Invoeren van zuivere speeltijd

Als het aan Van der Ende ligt, wordt er per direct zuivere speeltijd ingevoerd. "Het aantal minuten blessuretijd is nu pure willekeur. De UEFA en FIFA moeten kijken naar andere sporten met zuivere speeltijd. Dan weet je als trainer, speler en publiek ook altijd waar je aan toe bent. Er zijn zoveel technologieën met de VAR en doellijntechnologie, dus waarom niet zuivere speeltijd? We moeten af van al die arbitrale fouten die voor discussies zorgen."

Respect verloren

Makkelie gaf in totaal negen gele kaarten. Van der Ende zag Makkelie best een goede wedstrijd fluiten, ondanks dat het een pittige wedstrijd vol drama was. "Het was heerlijk maandagavond-amusement, met een hoofdrol voor Makkelie. Ik denk dat hij vrijwel alle kaarten juist heeft beoordeeld, maar ik vraag me wel af of de spelers nog respect voor je hebben als je zoveel gele kaarten geeft."

VAR-ingreep bij penalty Kroatië

Van der Ende vond het wel opvallend dat Makkelie zelf de handsbal van Italië in het strafschopgebied niet zag. "Dat is het meest cruciale moment van de wedstrijd. Dat ziet toch iedereen? Gelukkig zat de VAR nu niet te slapen, zoals laatst bij Hongarije - Duitsland wel het geval was", stelt Van der Ende. "Dit moet je als scheidsrechter gewoon zelf waarnemen, zeker op dit niveau." Uiteindelijk schoot Luka Modric de gekregen penalty mis.

Houding van Makkelie

Een bron van frustratie is voor Van der Ende ook de houding van Makkelie. Volgens de oud-scheidsrechter speelt de politieman uit Dordrecht toneel. "Ik denk dat hij gespeeld onbewogen doet. Het lijkt alsof hij thuis voor de spiegel oefent om geen emotie te tonen. Met zijn manier van fluiten, komen er heel veel 'gespeelde momenten'. Dat valt me heel erg op", sloot Van der Ende af.

