Is dit eigenlijk een penalty voor Wout Weghorst en Nederland? 'Daar wordt hij wel vastgehouden'

Een dramatisch Nederlands elftal verloor dinsdagavond van Oostenrijk (2-3) en liep zo de groepswinst in Groep D mis. In de slotfase werd Wout Weghorst ingebracht om nog een goed resultaat te forceren. Hij kopte nog een flinke kans over het doel. Daar werd hij wel behoorlijk bij gehinderd, waardoor Oranje misschien wel recht had op een pingel.

Het moment vond plaats in de 86ste minuut, toen Nederland dus al voor de derde keer op achterstand stond. Weghorst kopte na een voorzet van Geertruida een metertje over het doel. Uit de herhaling bleek dat de spits flink aan het shirt werd getrokken door verdediger Leopold Querfeld. Voor de VAR was het niet voldoende om scheidsrechter Ian Kruzliak naar het scherm te roepen. "Daar wordt hij wel vastgehouden trouwens, aan zijn shirt", zo viel ook commentator Jeroen Elshoff op.

Weghorst kopt, maar wordt ook gehinderd. Oranje krijgt geen penalty © screenshot NOS

Dat gebeurde eerder wel, toen de scheidsrechter de 2-2 van Memphis Depay afkeurde vanwege vermeend hands. Na ingrijpen van de VAR werd de goal alsnog goedgekeurd.

De rapportcijfers voor Nederland na duel met Oostenrijk: Joey Veerman zakt compleet door het ijs Oranje heeft de koppositie in de groep op een dramatische wijze weggegeven. Er was totaal geen organisatie tegen een agressief spelend Oostenrijk. Nederland werd aan de rechterkant volledig overlopen en was defensief teleurstellend zwak. Kinderlijk liet men mannetjes lopen, waardoor Oostenrijk gemakkelijk dreigend werd. Een topper is dan ook niet aan te wijzen na deze verliespartij.

Oranje verloor desondanks alsnog en eindigt in de groep met Oostenrijk, Frankrijk en Polen als derde. Het is daarom wie Nederland treft in de achtste finales en op welke dag Oranje speelt. De kans is wel enorm groot dat het een loodzware tegenstander wordt.

Waar en wanneer speelt Nederland de volgende wedstrijd op het EK? Het Nederlands elftal was gelukkig al geplaatst voor de achtste finales na twee wedstrijden, want dinsdag verloor Oranje van Oostenrijk. Daarmee werd de ploeg van bondscoach Ronald Koeman derde in de poule. Wat betekent dat voor het vervolg van het EK?

