Ronald Koeman komt na deceptie Oranje onder vuur te liggen: 'Het pakte niet goed uit'

Nederland verloor dinsdagavond volledig terecht van Oostenrijk. Gertjan Verbeek steekt zijn kritiek voor de ploeg van bondscoach Ronald Koeman niet onder stoelen en banken. De oud-trainer is bepaald niet onder de indruk van het Nederlands elftal.

Nederland won van Polen, speelde gelijk tegen Frankrijk en verloor van Oostenrijk. "Ik vind Oranje dit toernooi helemaal niet goed. Ik begrijp het enthousiasme rondom Nederland ook niet. We werden op alle fronten afgetroefd tegen de Oostenrijkers, maar misschien zijn we ook niet zo goed als we allemaal denken", zei Verbeek in gesprek met Sportnieuws.nl.

Instelling, gemakzucht of vermoeidheid

Verbeek denkt dat het slechte spel van Oranje te maken heeft met verschillende factoren. "Vermoeidheid, instelling of gemakzucht kunnen meespelen. Ik denk eerlijk gezegd dat we Oostenrijk onderschat hebben. Die zijn helemaal niet slecht. Niemand hield hier rekening mee."

Geen genade voor Veerman

Veerman is misschien wel degene die met het slechtste gevoel van het veld stapte. De middenvelder van PSV werd in de 36e minuut naar de kant gehaald. Verbeek denkt dat Koeman er goed aan deed om Veerman uit zijn lijden te verlossen. "Die grossierde in het balverlies. Het werd er maar niet beter op. Op een gegeven moment moet je hem ook in bescherming nemen."

Verbeek is van mening dat er geen rekening gehouden moet worden met het mentale aspect voor Veerman voor de rest van het EK. "Veerman is een grote jongen en verdient veel centjes. Hier moet hij tegen kunnen, want anders is het geen topspeler en hoort hij niet thuis op het EK."

Koeman moet elftal pareren

De komende dagen staan voor Ronald Koeman in het teken van de spelers bij elkaar rapen. Verbeek benadrukt dat rust nu het belangrijkste is. "Er komt een golf van kritiek op hem af, dus nu moet hij rust zien te houden. Ik ga er vanuit dat hij zichzelf wel even achter de oren krabt, want het pakte niet goed uit", vervolgde de voormalig trainer van AZ en Feyenoord.

UEFA dankbaar zijn

Op het EK voetbal gaan de vier beste nummers drie door naar de achtste finales. Nederland hoort daar ook bij en speelt tegen de winnaar van groep B, C of E. "We deden allemaal heel grappig over die derde plek, maar het komt het EK wel ten goede. We zien alleen maar leuke wedstrijden."

Tegenstander in achtste finales

In de achtste finale zal Nederland het naar alle waarschijnlijkheid, zoals het er nu voor staat, opnemen tegen Engeland, Spanje of België. "Dat zijn de wedstrijden waar je het voor doet. Als je het EK wil winnen, moet je die ook winnen. Zo simpel is het."

Voor Verbeek is het in ieder geval duidelijk dat Nederland niet in de beste vorm steekt. "Er is geen man overboord, maar het is wel constatering dat we niet in goede doen zijn. En misschien is het voor iedereen nu ook duidelijk dat we misschien niet zo goed zijn als we denken", aldus Verbeek.

