'Niet te verkopen': waardeloze statistieken van Georginio Wijnaldum op het EK wekken verbazing

Alle spelers van het Nederlands elftal waren dinsdag de gebeten hond na de wedstrijd tegen Oostenrijk (3-2 nederlaag). Zelfs invaller Georginio Wijnaldum kreeg na zijn 25 onzichtbare minuten als wissel flinke kritiek.

De cijfers van Wijnaldum bij de UEFA spreken boekdelen. Hij speelde dit EK 70 minuten en kwam maar tot één zogeheten key pass (een belangrijke bal die een kans opleverde). Verder was hij zo weinig bij het spel betrokken, dat iemand als Johan Derksen er niks van begrijpt dat bondscoach Ronald Koeman hem inbrengt.

De rapportcijfers voor Nederland na duel met Oostenrijk: Joey Veerman zakt compleet door het ijs Oranje heeft de koppositie in de groep op een dramatische wijze weggegeven. Er was totaal geen organisatie tegen een agressief spelend Oostenrijk. Nederland werd aan de rechterkant volledig overlopen en was defensief teleurstellend zwak. Kinderlijk liet men mannetjes lopen, waardoor Oostenrijk gemakkelijk dreigend werd. Een topper is dan ook niet aan te wijzen na deze verliespartij.

Zwakke statistieken

In totaal gaf Wijnaldum 15 passes in die 70 minuten. Daarvan kwamen er ook nog maar eens 10 aan. Die passes waren volgens de UEFA vooral achteruit en breed, niet één keer was hij aanvallend actief of betrokken bij iets van Oranje. "Die heb ik nog geen wedstrijd iets goed zien doen", sprak Johan Derksen dinsdagavond tijdens Vandaag Inside.

Georginio Wijnaldum in top tien meeste interlands door invalbeurt tegen Oostenrijk Georginio Wijnaldum speelde dinsdagavond tegen Oostenrijk zijn 96e interland voor Oranje. Daarmee evenaart hij Arjen Robben, de nummer tien op de lijst van meeste interlands voor het Nederlands elftal.

'Bijna niet te verkopen'

"Hij weet zeker iets van Koeman", grapt Derksen, die doelt op dat hij denkt dat Wijnaldum Koeman spreekwoordelijk gijzelt en dat hij daarom telkens in mag vallen en überhaupt mee is naar Duitsland. "Ik begrijp niet waarom die jongen erbij is. Ik vind dat ook bijna niet te verkopen aan de rest van de bankzitters", zei Derksen.

Dit is Georginio Wijnaldum: publiekslieveling, lucratief salaris in Saoedi-Arabië en vader van vier kinderen Georginio Wijnaldum speelde in de Nederlandse top en maakte een geweldige transfer via Newcastle United naar Liverpool. Inmiddels telt de 94-voudig international zijn geld in de zandbak bij Al-Ettifaq. Dit weten we allemaal over één van de meest ervaren krachten van het Nederlands elftal op het EK voetbal in Duitsland.

Ryan Gravenberch

René van der Gijp, Derksens tafelgenoot bij Vandaag Inside, was het met hem eens. "Koeman had beter Ryan Gravenberch kunnen brengen. Die had met zijn kracht nog wat toe kunnen voegen. Zeker as je uitgaat van de kracht van de rest van het middenveld dat er al stond."

EK voetbal

Bekijk op onze speciale pagina over het EK voetbal al het laatste nieuws rond Nederland en andere landen. Check verder ook alle standen, wedstrijden en selecties.