Wordt Daniëlle van de Donk ooit de bondscoach van de Leeuwinnen? 'Ik wil er wel in door'

Daniëlle van de Donk heeft er al een heel voetballeven op zitten. Na 150 interlands kondigde de middenvelder aan na het komende EK te stoppen als international. Maar dat betekent niet dat we haar nooit meer gaan zien bij de Oranje Leeuwinnen.

Van de Donk sprak voor de camera van Sportnieuws.nl haar ambitie uit over een trainerscarrière. Nu al kunnen jonge talenten profiteren van tips van de middenveldster van Olympique Lyon en de Oranje Leeuwinnen. "Ik vind het fijn om met iedereen bezig te zijn. Als ik een talentje zie waarvan ik denk: ik zou dit anders doen, zou ik dat altijd zeggen. In de toekomst moeten zij het toch gaan oppakken allemaal."

Check hier het hele interview met Daniëlle van de Donk:

Van de Donk geeft aan al een aantal jaar bezig te zijn met die rol van mentor. Dat niet alleen: "Heb een aantal jaar geleden ook een aantal cursussen gedaan, dus ik wil er wel in door. Als mijn carrière eindigt heb ik even rust en dan kan ik kijken wat ik wil."

Of Van de Donk ooit de opvolgster van bondscoach Andries Jonker wordt? Daar moet ze het antwoord nog even schuldig op blijven: "Nou, bondscoach weet ik niet, maar coachen vind ik wel heel leuk."

Carrière Danielle van de Donk

Van de Donk is sinds de zomer van 2021 speelster van Olympique Lyon, wat bekend staat als één van de grootste clubs ter wereld in het vrouwenvoetbal. Damaris Egurrola speelt ook bij die club, evenals veel van de Franse sterren. De Franse club nam haar in 2021 over van Arsenal, waar zij zes seizoenen voor speelde.

Met het Nederlands elftal won Van de Donk in 2017 het EK en werd zij twee seizoenen later tweede op het WK.

