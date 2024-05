Max Verstappen en Kelly Piquet vieren dubbel (en Nederlands) feestje: 'Happy birthday, snoet'

Kelly Piquet deelde woensdag een aantal stories om wat familieleden van haar te feliciteren. Zusje Julia Piquet is namelijk jarig én haar Nederlandse moeder vierde twee dagen geleden haar verjaardag.

Feest bij de familie Piquet én Max Verstappen. Julia Piquet is woensdag 32 jaar geworden en krijgt felicitaties van haar zus. "Ik ben zo blij dat ik het vanavond met je kan vieren", zet Kelly bij haar Instagram Story. Misschien is Max Verstappen er ook wel bij, aangezien de volgende Formule 1-race pas op 19 mei op het programma staat.

Ook haar vriend, de Mexicaanse coureur Daniel Suarez, was er als de kippen bij om op Instagram iets te posten: "Fijne verjaardag aan mijn ongelooflijk knappe vriendin (en bijna mijn vrouw). Ik ben een gelukkige Mexicaan." Julia reageerde in dezelfde stijl: "Ik hou zoveel van jou, soon to be husband."

Nederlandse mama van Kelly en Julia Piquet

"En ook nog een verlate gefeliciteerd aan onze mama", zegt Kelly op Instagram. Mama Sylvia Tamsma is een Nederlandse vrouw en had een relatie met oud-Formule 1-wereldkampioen Nelson Piquet, met wie zij vier kinderen kreeg. Kelly is dus ook half-Nederlands, maar is onze taal niet machtig.

Verstappen heeft dus wél iemand om soms even Nederlands mee te kletsen op verjaardagsfeestjes. Mama Talsma, vroeger internationaal model, feliciteerde dochter Julia op Instagram half in het Nederlands: 'Happy birthday, snoet!'

Feesten met Lando Norris

Afgelopen weekend stonden Verstappen en Piquet nog in de club met Lando Norris, die net zijn eerste zege in de Formule 1 had geboekt. De Britse coureur van McLaren won de Grand Prix van Miami, op een seconde of zeven voorsprong van Verstappen. De Nederlander kon er wel om lachen: Norris is een goede vriend van hem en dus kon hij voor een keertje wel leven met de tweede plek.

