Feyenoord-spits Santiago Giménez verklaart vermoeidheid tijdens het seizoen: 'Ik had maar één week vakantie'

Santiago Giménez is bezig aan een lang seizoen. De spits van Feyenoord was in de zomer actief voor Mexico en had zo nauwelijks tijd om vakantie te vieren. De Mexicaan geeft toe vermoeid te zijn en denkt dat zijn korte vakantieperiode daar de oorzaak van is.

Giménez was met ploeggenoot Alireza Jahanbakhsh te gast in het programma Kick 't Met. Daar wordt de Mexicaan gevraagd hoe hij zijn ultrakorte vakantieperiode heeft verteerd. Deze zomer won Giménez de Gold Cup met Mexico, maar daardoor had hij weinig tijd om bij te komen van een lang Feyenoord-seizoen. Giménez denkt dat hij daarom wat vermoeider is dan normaal.

"Mijn vakantie was in de winterstop, ik had maar één week en dat is alles wat ik had", vertelt Giménez. Dat is komende zomer ook het geval, want Mexico doet mee aan de Copa America en daar is Giménez normaal gesproken ook bij. Klagen doet de Feyenoorder overigens niet. "Het is onderdeel van het spel en ik heb er zelf voor gekozen om dit leven te lezen."

Volgens Giménez zijn de korte vakantieperiodes ook de reden waarom veel voetballers meteen op vakantie gaan als ze een paar dagen vrij hebben. "Als ze me twee vrije dagen geven, maar ik er een grote vakantie van. Maar dat is de tijd die ik heb om naar plekken te gaan en om met mijn familie te zijn. Als ze me drie, vier of vijf dagen geven, dan doe ik er alles aan om te rusten."

Advies van Arne Slot

Giménez moet tijdens de uitzending denken aan een advies dat hij kreeg van zijn trainer Arne Slot. Hij wilde zijn aanvaller voor het einde van het seizoen nog even op vakantie sturen, maar dat ging er bij Giménez niet in. "Hij zei dat ik nu al op vakantie kon gaan, omdat ik anders geen vakantie zou hebben. Ik zei dat ik dat niet wilde en gewoon wilde spelen." Dat zou hij nu misschien anders doen, denkt de Mexicaan.

Zwakke periode na de winterstop

De lange zomer leek Giménez aan het begin van het seizoen helemaal niet dwars te zitten. De Mexicaan schoot uit de startblokken en had na negen duels al dertien goals in de Eredivisie gemaakt. Na de winterstop kwam de klad er in, want sinds midden januari maakte de 23-jarige spits maar vijf competitiegoals. Op de topscorerslijst staat Giménez derde met 23 goals, achter Luuk de Jong (27) en Vangelis Pavlidis (28). Afgelopen zondag maakte Giménez als invaller overigens wel twee goals tegen PEC Zwolle.