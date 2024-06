'Zo schijterig als het nu is, word ik moe van': kritiek op behoudend spel van Nederland tegen Frankrijk

Nederland speelde vrijdagavond met 0-0 gelijk tegen Frankrijk. Hoewel Xavi Simons een doelpunt afgekeurd zag worden, waren de grootste kansen voor de Fransen. Guus Hiddink en Marco van Basten hadden kritiek op het spel van Oranje.

Van Basten besprak bij Studio Fußball de wedstrijd tussen Nederland en Frankrijk. De legendarische oud-spits vindt het rekenen met cijfertjes over de eerste, tweede of derde plek in de groep bijzonder irritant. "Ga voetballen", zei Van Basten. "Zo schijterig als het nu wordt, daar word ik moe van."

Daarmee doelt hij op de 0-0 die werd vastgehouden tegen Frankrijk. Als het aan hem lag, ging Nederland vaker op zoek naar een doelpunt. Bij een nederlaag kon dat altijd nog hersteld worden tegen Oostenrijk, vond Van Basten. Nederland heeft nu wel vier punten uit twee wedstrijden en is daarmee al redelijk zeker van de volgende ronde.

'Een vervelende, geestdodende man': onvoorbereide Marco van Basten krijgt de wind van voren Marco van Basten was dinsdagavond de gebeten hond tijdens de uitzending van Vandaag Inside. De oud-topvoetballer en momenteel analist bij de NOS tijdens het EK voetbal had zich niet voorbereid en dat kan echt niet, vindt René van der Gijp.

'Weer niet overtuigend'

Ook ging de blik op twee spelers in het speciaal. In eerste instantie Xavi Simons, die dus een doelpunt afgekeurd zag worden. Van Basten: "Ik vond hem weer niet overtuigend. Dat is jammer. Op een gegeven moment moet je als coach gaan beslissen: dit duurt te lang."

Van Basten was positiever over Cody Gakpo, die volgens hem volwassener oogt. Hiddink haakte daarop in: "Hij wil zo graag scoren. Echte topspitsen worden rustiger zodra ze dichterbij de goal komen. Simons en Gakpo hebben dat nog minder."

Marco van Basten blundert erop los tijdens voorbeschouwing EK: 'Heb ik me niet op voorbereid' Marco van Basten speelde jarenlang in de spits bij AC Milan en is in Italië nog altijd een held. Niet gek dus dat de NOS besloot hem als analist te vragen voor het EK-duel van de Italianen tegen Albanië. De oud-spits was echter niet zo in vorm.

Complimentje voor Van Basten

En daarna was er nog ruimte voor een lolletje. Er was veel kritiek op Van Basten, die meermaals in het programma zei zich niet of slecht te hadden voorbereid. Bij Simons gaf hij ook eerlijk toe dat hij geen wedstrijden van zijn club RB Leipzig keek. Hiddink gaf hem nog wel een compliment: "Moet je kijken wat voor papieren allemaal voor hem liggen. En dan zeggen ze dat hij zich niet goed voorbereidt."

Alles over het EK voetbal

Bekijk op onze speciale pagina over het EK voetbal al het laatste nieuws rond Nederland en andere landen. Check verder ook alle standen, wedstrijden en selecties.