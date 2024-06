'Een vervelende, geestdodende man': onvoorbereide Marco van Basten krijgt de wind van voren

Marco van Basten was dinsdagavond de gebeten hond tijdens de uitzending van Vandaag Inside. De oud-topvoetballer en momenteel analist bij de NOS tijdens het EK voetbal had zich niet voorbereid en dat kan echt niet, vindt René van der Gijp.

Fans die afgelopen weekend televisie zaten te kijken, viel het ook al op: Van Basten wist nauwelijks iets van Albanië tegen Italië op het EK en gaf dat zelfs openlijk op televisie toe. Hij had zich, zo moest hij eerlijk bekennen, niet voorbereid op zijn analistenwerk. Zelfs niet toen hem een vraag gesteld werd over het Nederlands elftal.

'Niet goed'

Fans togen naar sociale media om hun verbazing uit te spreken. Dinsdag werd Van Basten ook flink aangepakt door de tafelgasten bij Vandaag Inside. "Dit is echt niet goed", zei René van der Gijp eerlijk. "En helemaal raar dat er een column komt van Sjoerd Mossou komt die het eigenlijk wél leuk vindt dat Van Basten zich niet had voorbereid."

'Als analist is hij niets'

Zoals wel vaker deed Johan Derksen een extra harde duit in het zakje. Van Basten is zo''n grote naam, dat alles wat hij doet geniaal en goed blijft. Maar hij is eigenlijk een vervelende en geestdodende man als hij praat. Hij heeft nog nooit iets leuks gezegd over voetbal. Hij was een groot voetballer, maar als trainer was hij niets en als analist ook niet. Hij zit daar alleen vanwege zijn status, maar dat gaat nu afbrokkelen."

Steun van ploeggenoot

Soren Lerby zat ook aan de bar bij Vandaag Inside en nam het op voor zijn oud-ploeggenoot. "Zo is Marco, hij is altijd zo geweest: eigenzinnig. Het is niet zo bedoeld, denk ik dan maar. Hij heeft natuurlijk wel verstand van voetbal", zegt de Deen. "Marco van Basten was een ster, die wordt altijd aangepakt."

Kijk in het fragment hieronder van Vandaag Inside hoe de tafel, met onder anderen Özkan Akyol, over Van Basten spreekt.

EK voetbal

