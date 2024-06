Marco van Basten blundert erop los tijdens voorbeschouwing EK: 'Heb ik me niet op voorbereid'

Marco van Basten speelde jarenlang in de spits bij AC Milan en is in Italië nog altijd een held. Niet gek dus dat de NOS besloot hem als analist te vragen voor het EK-duel van de Italianen tegen Albanië. De oud-spits was echter niet zo in vorm.

Aangezien het Nederlands elftal zondag aan het EK begint met een wedstrijd tegen Polen kwam in de uitzending van Studio Fussball uiteraard ook de mogelijke opstelling van Oranje aan bod. Tafelgenoot Leonne Stentler gaf aan dat zij verwacht dat Polen niet de aanval zal gaan kiezen en dus ziet ze liever Xavi Simons dan Jeremie Frimpong als rechtsbuiten.

'Heb ik me niet op voorbereid'

Presentator Sjoerd van Ramshorst was uiteraard ook benieuwd hoe Van Basten daarover dacht, maar hij kreeg een verrassend antwoord. "Ik moet zeggen dat ik me daar niet echt op voorbereid heb", reageerde Van Basten. Van Ramshorst kon zijn oren niet geloven: "Op het Nederlands elftal niet?"

Van Basten gaf vervolgens wel aan dat hij de laatste twee oefenwedstrijden tegen Canada en IJsland (twee keer 4-0 winst) wel had gezien: "Ik vind dat ze de laatste twee wedstrijden wel prima hebben gespeeld, dus dat is goed." De topscorer van het gewonnen EK 1988 ging vervolgens opnieuw in de fout door zich in de voornaam van Stentler te vergissen: "Voor de rest denk ik dat ik me bij Dionne aansluit."

Sjoerd van Ramshorst: "Wat vind je van de verwachte opstelling van Nederland, Marco?"



Marco van Basten: "Eerlijk gezegd heb ik me niet echt voorbereid." #Euro2024 pic.twitter.com/uNlMIRdmRy — Robin Smit (@RobinSmit1998) June 15, 2024

Volgende fout

Het had natuurlijk zo kunnen zijn dat Van Basten al zijn energie had gestoken in het duel tussen Italië en Albanië, maar ook dat bleek niet helemaal het geval. "Ik denk dat ze er voor de eerste keer bij zijn", begon Van Basten over de Albaniërs. Daarop werd hij snel gecorrigeerd, want het land deed eerder al in 2016 mee.

Wil je niets missen van Italië - Albanië? Volg het duel dan via ons liveblog.

Alles over het EK

Bekijk op onze speciale pagina over het EK voetbal al het laatste nieuws rond Nederland en andere landen. Check verder ook alle standen, wedstrijden en selecties.