Zo ziet de enkel van Lionel Messi eruit na de finale van de Copa América, en dat is niet best

Argentinië pakte zondagavond in de finale van de Copa América de derde hoofdprijs op rij, maar een medaille is niet het enige aandenken dat Lionel Messi aan de wedstrijd overhoudt.

Messi ging in de finale met Colombia na 63 minuten spelen in tranen naar de kant. Zonder dat een tegenstander daar direct invloed op had, leek de 37-jarige Argentijn zich te verstappen. Eenmaal op de bank aangekomen liet Messi zijn tranen de vrije loop. Het vermoeden bestaat dat de finale weleens zijn laatste interland kan zijn geweest.

Lautaro Martinez

Argentinië won de strijd met Colombia uiteindelijk met 1-0. In de tweede helft van de verlenging zorgde Lautaro Martinez voor het winnende doelpunt. De aanvaller van Inter zocht Messi al juichend op en kreeg een dikke knuffel.

187 interlands

Messi, tegenwoordig uitkomend voor Inter Miami, speelde maar liefst 187 interlands voor Argentinië. Daarin scoorde hij 109 keer, waardoor hij uiteraard de topscorer allertijden is van de Zuid-Amerikanen. De vraag of of Messi ermee kan leven dat zijn interlandloopbaan op de bank eindigde. Bekijk hieronder de beelden van zijn enkel:

Angel di Maria

Voor de 36-jarige Ángel Di María was het sowieso zijn laatste interland voor Argentinië en ook Nicolas Otamendi, eveneens 36 jaar, stopt naar alle waarschijnlijkheid als international.

"Ik droomde dat ik de finale zou bereiken, die zou winnen en op deze manier met pensioen zou gaan. Ik heb zoveel mooie gevoelens en ben deze generatie eeuwig dankbaar", sprak Di María.

Record

Na de Copa América van 2021 en de wereldtitel van twee jaar geleden in Qatar, is de Copa van zondag de derde hoofdprijs op rij voor Argentinië. Het land heeft de Copa América zestien keer gewonnen, één keer meer dan Uruguay. Brazilië staat met negen eindzeges op de derde plek.