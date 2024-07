Lionel Messi in tranen van het veld, maar Argentinië wint ondanks chaos alsnog de Copa América

Argentinië heeft na de wereldtitel ook het Zuid-Amerikaanse kampioenschap binnen. Na 90 minuten spelen in de finale tegen Colombia stond het nog 0-0, maar in de tweede helft van de verlenging sloeg Lautaro Martinez toe. Lionel Messi was op dat moment al met een blessure naar de kant gegaan.

Halverwege de tweede helft van de verlenging schoot Lautaro Martinez na een fantastische pass van Lo Celso het enige doelpunt van de wedstrijd binnen. Met vijf goals is hij ook de topscorer van het toernooi.

Daar is dan toch het 𝐝𝐨𝐞𝐥𝐩𝐮𝐧𝐭 ✨

Lionel Messi

Na zijn treffer zocht Martinez Messi op. De aanvoerder van de Argentijnen moest na 66 minuten spelen geblesseerd naar de kant en verliet huilend het veld. Op de bank stroomden de tranen uit de ogen van Messi, maar na de treffer van zijn landgenoot verscheen er een grote grijns op zijn gezicht.

Lionel Messi gaat in tranen van het veld. © AP

Lisandro Martinez

Ook oud-Ajacied Lisandro Martinez eiste een hoofdrol op. De verdediger van Manchester United hield de Argentijnen meerdere keren met vlijmscherpe tackles op de been op momenten dat Colombia gevaarlijk werd. Zo verdedigde Argentinië de titel op de Copa América met succes en werd de derde hoofdprijs op rij in de wacht gesleept.

Chaos voor de aftrap

De finale in Miami begon een dik uur later dan gepland. Buiten het stadion ging het helemaal mis toen fans zonder kaartje door de toegangsporten braken. Politie en veiligheidspersoneel probeerden de massa tegen te houden, maar dat lukte slechts gedeeltelijk. Volgens lokale media vielen er meerdere gewonden. De Spaanse sportkrant Marca noemt het 'een wonder dat er geen doden vielen'.

Shakira

In de rust werd het publiek beziggehouden met een optreden van Shakira. Vooraf was lang niet iedereen te spreken over het inhuren van de Colombiaanse zangeres en was de bondscoach van haar thuisland bang dat het weleens invloed kon hebben op zijn spelers.

