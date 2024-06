Zoon van Jon Dahl Tomasson (16) gaat in de jeugd van Feyenoord voetballen

De 16-jarige zoon van John Dahl Tomasson speelt vanaf komend seizoen bij Feyenoord. Luca Dahl Tomasson voegt zich bij Feyenoord onder 17 en komt over van Blackburn Rovers.

De aanvallende middenvelder speelde voorheen ook in Rotterdam, maar voor Excelsior. De 16-jarige Tomasson ging bij Blackburn Rovers spelen, omdat zijn vader daar tussen de zomer van 2022 en februari 2024 trainer was. Inmiddels is papa Tomasson de bondscoach van het Zweedse elftal. Tomasson is zelf een Deen.

De 47-jarige Tomasson, die liefst 112 interlands voor Denemarken speelde en daarin 52 keer scoorde, was erg succesvol bij Feyenoord. Hij behoorde tot het team dat in 2001/2002 de UEFA Cup won. Tomasson scoorde in de finale tegen Borussia Dortmund. De Rotterdammers wonnen uiteindelijk met 3-2. Een seizoen later ging de Deense aanvaller naar AC Milan, waarmee hij direct de Champions League won.

'Kwam hier als kleine jongen al'

Zoon Luca kan niet wachten om bij Feyenoord aan de slag te gaan. Op de site van de club zegt hij: "Feyenoord is voor mij in veel opzichten een speciale club. Als kleine jongen kwam ik regelmatig in De Kuip om naar de wedstrijden van mijn vader te kijken. Dat ik nu in zijn voetsporen kan treden maakt het voor mij extra bijzonder. Ik kan niet wachten om zelf ook in het Feyenoord-shirt te spelen en te laten zien wat ik in huis heb."