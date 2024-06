Feyenoord-speler Quilindschy Hartman smelt van schattige fanmail en reageert met hartjes

Quilindschy Hartman wist in maart al dat hij niet mee zou doen aan het EK voetbal 2024 in Duitsland. De Feyenoord-verdediger liep een knieblessure op en onderging een operatie. Sindsdien revalideert de 22-jarige linksback uit Zwijndrecht.

Op 31 maart ging het mis: Hartman deed een uiterste poging om een doelpunt te voorkomen, gaf daardoor een penalty weg en liep een kruisbandblessure op. Al snel werd duidelijk dat zijn seizoen ten einde was, maar later werd duidelijk dat hij wellicht in 2025 pas weer in actie kan komen. Hij besloot naar Dubai te vertrekken. Daar genoot hij van het goede weer, maar zat hij zeker niet stil: op zijn sociale media deelde hij beelden van de oefeningen die hij daar deed.

Afwezigen XI: deze spelers missen om verschillende redenen het EK Frenkie de Jong, Teun Koopmeiners, Sven Botman, Quilindschy Hartman, Tyrell Malacia, Noa Lang, Marten de Roon, Quinten Timber en Mats Wieffer... Oranje mist de nodige spelers vanwege blessures. Maar niet alleen Nederland mist spelers op het EK, bij andere landen ontbreken eveneens belangrijke spelers. De een is geblesseerd, de ander heeft pech met sterke concurrentie of heeft mot met de bondscoach. Op een rijtje: de grootste sterren die het EK missen.

Tekening

Het is een lang en zwaar traject richting herstel en daarna wedstrijdfitheid. Maar Hartman krijgt onder meer steun van zijn fans. Op Instagram laat hij in een story een mooie brief zien die hij kreeg. De fanmail bestaat uit een schattige tekening van de stoere verdediger. 'Veel sterkte', schrijven de verzenders. Hun namen staan erbij; het zijn er zes. Hartman is vertederd door de brief en zet er twee hartjes bij om zijn waardering te tonen.

Instagram van Quilindschy Hartman

Feyenoord

Bij Feyenoord gaat er het een en ander veranderen. Succestrainer Arne Slot is weggeplukt door Liverpool. Na een zorgvuldige procedure is de Rotterdamse club uitgekomen bij Brian Priske als opvolger van Slot. De Deen was werkzaam bij Sparta Praag, waarmee hij in Tsjechië de dubbel pakte. Hij werkte eerder bij Antwerp en heeft daar Nederlands geleerd.