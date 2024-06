'Lijst van geïnteresseerde clubs in Lutsharel Geertruida groeit'

Dat Lutsharel Geertruida na het EK vertrekt bij Feyenoord lijkt wel duidelijk. De lijst van geïnteresseerde clubs wordt steeds langer. Volgens Franse media heeft nu ook Paris Saint-Germain de Oranje-international in het vizier. Van onderhandelingen tussen de clubs is overigens nog geen sprake.

Het nieuws wordt gemeld door Santi Aouna, die eerder ook al berichtte - en het juist had - over de transfer van Anis Hadj-Moussa naar Feyenoord. Volgens de journalist beslist Geertruida pas na het EK met Nederland over zijn toekomst. Wel heeft PSG al gesproken met de verdediger van Feyenoord, die na bijna 200 duels voor de club uit Rotterdam vertrekt.

'Lutsharel Geertruida prijkt op scoutingslijstje van vier Premier League-clubs' De vraag is niet of Lutsharel Geertruida een transfer gaat maken, maar naar welke club. Vorig seizoen was de Feyenoorder al dicht bij een overgang naar RB Leipzig, alleen die ging door een blessure bij de Duitse club niet door. Dit jaar lijkt het erop alsof het kind van de club Feyenoord gaat verlaten.

Strijd om handtekening Geertruida

Luís Campos, de sportief directeur van Paris Saint-Germain, zou behoorlijk gecharmeerd zijn van Geertruida, die multifunctioneel inzetbaar is. Juist dat maakt de Nederlander zo interessant voor PSG. Campos wil een concurrent voor Achraf Hakimi, wiens toekomst ook niet helemaal zeker is in de Franse hoofdstad, en iemand die ook centraal achterin kan spelen. Dan is Geertruida een ideale kandidaat.

🚨🔴⚪️🇳🇱 #Eredivisie |



💰 Le PSG a formulé une offre contractuel à Lutsharel Geertruida ❗️



✅️ Le joueur est très intéressé mais décidera de son futur après l'EURO



➡️ Pas encore de contacts officiels entre les deux clubs



Avec @sebnonda https://t.co/XkKRwsYp8X https://t.co/4tqbVMVksF pic.twitter.com/XxQKCiJElY — Santi Aouna (@Santi_J_FM) June 23, 2024

Wel moet PSG concurreren met flink wat andere Europese topclubs. Bayern München en RB Leipzig worden in Duitsland aan Geertruida gelinkt, maar er zouden ook heel wat Engelse clubs geïnteresseerd zijn. Te weten Tottenham Hotspur, West Ham United, Newcastle United en Liverpool. Bij die laatste club zou Geertruida herenigd worden met Arne Slot, die drie jaar lang hoofdtrainer was van Feyenoord.

Echte Feyenoorder

Geertruida groeide op steenworp afstand van De Kuip op en speelde 198 officiële duels voor Feyenoord. Met 'zijn' club won hij in 2023 de landstitel en afgelopen seizoen de beker. Onder Slot groeide hij uit tot een onmisbare schakel, die op alle posities in de verdediging werd ingezet. Het leverde Geertruida uiteindelijk ook een plekje in de EK-selectie van Ronald Koeman op.