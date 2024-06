Oranje trainde vandaag weer in voorbereiding op de eerste EK-wedstrijd tegen Polen. De grote afwezige was Brian Brobbey. De Ajax-spits viel gisteren op de training geblesseerd uit. Vanwege die blessure werd Joshua Zirkzee alsnog opgeroepen om zich aan te sluiten bij Oranje. De spits van Bologna is nog onderweg en ontbrak dus ook nog op de training van vandaag. De verwachting is dat hij later vandaag aansluit bij de groep.