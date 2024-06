10:34 , 21-06-2024 / Laatste Update: 16:58, 21-06-2024

Slowakije en Oekraïne hebben een vooral in de tweede helft vermakelijke wedstrijd afgeleverd. Oekraïne won met 2-1. In onderstaand artikel staat het verslag. En in dit blog kan je de hoogtepunten nog eens nalezen.

Oekraïne droomt dankzij fenomenale goal Yaremchuk en winst op Slowakije van langer verblijf op EK Oekraïne heeft de eerste zege op het EK voetbal 2024 te pakken: tegen Slowakije werd het in Düsseldorf 1-2. De Slowaakse 'Sokoli' (De Valken) stonden voor, maar werden daarna vleugellam.

90 + 6 ' Over en uit. De scheidsrechter vindt het genoeg voor vandaag.

90 + 6 ' Balbezit: Slowakije: 54%, Oekraïne: 46%.

90 + 5 ' Balbezit: Slowakije: 54%, Oekraïne: 46%.

90 + 2 ' Wissel Mykola Shaparenko verlaat het veld om door Maksym Talovierov vervangen te worden bij een tactische wissel. In Mykola Shaparenko Out Maksym Talovierov

90 + 1 ' De vierde official geeft aan dat er 5 minuten bij worden geteld.

90 ' Balbezit: Slowakije: 52%, Oekraïne: 48%.

86 ' Wissel Ivan Schranz verlaat het veld om door Leo Sauer vervangen te worden bij een tactische wissel. In Ivan Schranz Out Leo Sauer

85 ' Wissel Volodymyr Brazhko verlaat het veld om door Serhiy Sydorchuk vervangen te worden bij een tactische wissel. In Volodymyr Brazhko Out Serhiy Sydorchuk

85 ' Wissel Mykhaylo Mudryk heeft een lichte blessure en is vervangen door Ruslan Malinovsky. In Mykhaylo Mudryk Out Ruslan Malinovsky

85 ' Balbezit: Slowakije: 51%, Oekraïne: 49%.

84 ' Gele kaart Gele kaart voor AS Roman Yaremchuk. AS Roman Yaremchuk

80 ' De assist voor het doelpunt is van Mykola Shaparenko.

80 ' Goal G O O O A A A L - AS Roman Yaremchuk scoort met de rechtervoet! Goal AS Roman Yaremchuk Assist Mykola Shaparenko

80 ' Balbezit: Slowakije: 51%, Oekraïne: 49%.

77 ' Het spel is stopgezet omdat er een speler op het veld ligt.

76 ' Het spel is hervat.

75 ' Balbezit: Slowakije: 51%, Oekraïne: 49%.

75 ' Het spel is stopgezet omdat er een speler op het veld ligt.

70 ' Balbezit: Slowakije: 52%, Oekraïne: 48%.

67 ' Wissel David Hancko is geblesseerd en zal vervangen worden door Adam Obert. In David Hancko Out Adam Obert

67 ' Wissel Lukas Haraslin verlaat het veld om door Tomas Suslov vervangen te worden bij een tactische wissel. In Lukas Haraslin Out Tomas Suslov

67 ' Wissel Andriy Yarmolenko verlaat het veld om door Oleksandr Zubkov vervangen te worden bij een tactische wissel. In Andriy Yarmolenko Out Oleksandr Zubkov

67 ' Wissel Artem Dovbyk verlaat het veld om door AS Roman Yaremchuk vervangen te worden bij een tactische wissel. In Artem Dovbyk Out AS Roman Yaremchuk