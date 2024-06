Olympische kitesurfer (18) uit Tonga overleden door ongeluk tijdens ondiepe duik

Jackson James Rice, die zich namens Tonga voor de Olympische Spelen had geplaatst in de zeildiscipline kitefoilen, is afgelopen weekend op 18-jarige leeftijd om het leven gekomen bij een duikongeval. Dat heeft zijn familie in Tonga bevestigd.

Rice zou deze zomer deelnemen op de Olympische Spelen in Parijs namens Tonga, een land in de Zuidelijke Stille Oceaan. De vader van de kitesurfer bevestigde zijn dood tegenover plaatselijke media in Tonga.

Tragisch ongeluk

Het ongeluk gebeurde zaterdag nabij het eiland Ha'apai toen Rice tijdens het duiken het bewustzijn verloor na een plotse black-out. Duikers vonden zijn lichaam op de zeebodem onder de boot. Pogingen om hem te reanimeren waren tevergeefs.

Zijn zus Lily Rice plaatste zondag op Facebook een bericht gericht haar getalenteerde broer. “Ik was gezegend met de meest geweldige broer van de hele wereld en het doet me pijn om te zeggen dat hij is overleden. Hij was een geweldige kitefoiler en hij zou de Olympische Spelen hebben gehaald en met een grote glanzende medaille naar buiten komen. Hij heeft zoveel geweldige vrienden over de hele wereld gemaakt”, zei ze.

De tiener had zich eind vorig jaar tijdens een regatta in Australië gekwalificeerd voor de Spelen. Het zou zijn eerste deelname worden op de Olympische Spelen. De in Amerika geboren Rice zou in Marseille de kleuren van Tonga verdedigen in de nieuwe olympische discipline kitefoilen. Daarbij staan surfers op een kleine plank en laten zich voorttrekken door een kite.