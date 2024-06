Meerkampster Nadine Broersen beëindigt topsportcarrière: 'Gefrustreerd dat zo’n blessure roet in het eten gooit'

Nadine Broersen heeft haar atletiekcarrière beëindigd. De 34-jarige meerkampster kampte al langere tijd met blessureleed en kon daardoor niet deelnemen aan de EK atletiek. Bovendien heeft ze zich niet gekwalificeerd voor de Olympische Spelen van Parijs.

"Bye bye topsport, hello ander leven", schrijft Broersen op Instagram. De atlete uit Hoorn maakte in 2023 haar rentree nadat ze er een jaar uit was geweest om haar zwangerschap. Sinds januari van dit jaar kampt Broersen met een blessure aan de knie en het kuitbeen. Eerder in haar carrière kreeg ze al te maken met langdurig blessureleed. Zo scheurde ze haar kruisband af tijdens een training in 2017.

Broersen veroverde de wereldtitel op de meerkamp bij de WK indoor in 2014. Datzelfde jaar pakte ze zilver op de zevenkamp op de EK atletiek. Ze deed drie keer mee aan de Olympische Spelen en wilde ook aan de Spelen van Parijs meedoen. "Maar helaas, het mag niet zo zijn. Dit jaar waren de EK en de Olympische Spelen mijn doelen, niets meer en niets minder. Het heeft lang geduurd voordat ik de knoop heb doorgehakt, maar het is niet realistisch meer", schrijft ze.

"Ik kon lange tijd mijn goede vorm vasthouden maar de pijn ging maar niet weg. Helaas is het nog niet goed duidelijk wat exact de oorzaak is, dus de onderzoeken lopen nog", gaat Broersen verder. De succesvolle atlete op de meerkamp hoopt eind deze maand op de NK atletiek nog in actie te kunnen komen. Dan wil zij nog één laatste keer schitteren met het speerwerpen.