Nederlandse volleybalsters plaatsen zich voor Olympische Spelen dankzij overtuigende zege

De Nederlandse volleybalvrouwen gaan komende zomer naar de Olympische Spelen in Parijs. In de World Volleybal League moesten de Nederlandse vrouwen nog één set winnen tegen Zuid-Korea. Dat lukte glansrijk, want Oranje won de wedstrijd met 3-0.

In Japan werd de eerste set al met 25-21 gewonnen, waardoor plaatsing voor de Olympische Spelen een feit was. De tweede set was met 25-11 een stuk overtuigender, waarna ook set drie (25-17) overtuigend naar Oranje ging. Daardoor plaatsen de Nederlandse volleybalvrouwen zich voor de vierde keer ooit voor de Olympische Spelen

Vrijdag al bijna zeker

De Nederlandse volleybalvrouwen hebben vrijdag in het Japanse Fukuoka een belangrijke stap gezet richting de Olympisch Spelen. In een rechtstreeks duel in de Nations League werd afgerekend met de belangrijkste concurrent Canada: 3-0 (26-24 25-16 25-23). Nederland was daardoor al voor 99 procent zeker van de Spelen.

Nog nooit een medaille

In tegenstelling tot de mannen. wisten de vrouwen nog nooit met een medaille naar huis terug te keren na een Olympische Spelen. Tijdens het debuut in Barcelona (1992) werd Nederland zesde, vier jaar later in Atalanta eindigde de ploeg als vijfde. Tijdens de Olympische Spelen van Rio de Janeiro verloor Oranje de strijd om het brons en werd het vierde. De mannen wonnen in 1996 in Atalanta historisch goud.

Mannen moeten hopen op wonder

De volleyballers lijken het niet te redden tot Parijs. Later deze maand spelen zij in de Filipijnen nog tegen zware tegenstanders als Japan, Canada en Brazilië. Alleen Iran lijkt op voorhand een haalbare kaart. Nederland heeft nog veel overwinningen nodig, want het moet als negende eindigen op de wereldranglijst voor een plek op de Olympische Spelen. Vooralsnog staat de ploeg van bondscoach Roberto Piazza dertiende.