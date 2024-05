'Hersenschudding en scheurtje in zijn schedel': Nederlandse wielrenner zwaargewond afgevoerd naar ziekenhuis

Wielrenner Ivar Slik is zwaargewond geraakt nadat hij tijdens een trainingsrit rond Bentonville in de Verenigde Staten tegen een auto is gebotst. Dat melden wielrenners Jasper Ockeloen en Thijs Zonneveld op Instagram.

Slik is met de andere Nederlandse wielrenners in Bentonville in de staat Arkansas in de Verenigde Staten, waar zij zich voorbereiden op de Unbound Gravel, een zware gravelwedstrijd, die Slik in 2022 won. Tijdens een trainingsrit botste de wielrenner hard op een auto en is hij buiten bewustzijn naar het ziekenhuis vervoerd, melden Ockeloen en Zonneveld.

Zwaargewond

"Hij heeft een zware hersenschudding, een gebroken neus, een klein scheurtje in zijn schedel en een hoop butsen, schaven en sneeën", schrijven ze. "Het gaat intussen naar omstandigheden goed met hem en de artsen zijn positief. Hij is bij kennis en beweegt zijn hele lichaam, maar hij zal de komende dagen sowieso in het ziekenhuis worden gehouden zodat ze hem kunnen monitoren."

Slik zal voorlopig niet reageren op zijn ongeluk en kan ook niet meer fietsen de komende tijd.

'Ambulances reden af en aan'

Zonneveld maakte al meer kilometers tijdens gravel-koersen, maar is nog niet te spreken over de organisatie van die races. Zeker in het Duitse Aken ging het recent nog flink mis. Zonneveld voelde zich genoodzaakt de organisatie af te branden na een levensgevaarlijke route. Hij zag ambulances af en aan rijden om de vele gewonde renners te helpen. Hij stapte toen zelf al snel uit de koers.