Dylan Groenewegen doet vertrouwen op richting Tour de France en sprint naar fraaie overwinning

Dylan Groenwegen heeft beslag gelegd op de eerste etappe van de Ronde van Slovenië. De Nederlander was op het nippertje de snelste op de vlakke rit en won zo voor het tweede jaar op rij de opener van de wielerwedstrijd. De zege is een opsteker voor de sprinter in aanloop naar de Tour de France.

De etappe besloeg nagenoeg vlakke 204,5 kilometers en begon in Murska. In de sprint liet de 30-jarige Groenwegen eerst een treintje van de Noorse ploeg Uno-X Mobility passeren. Op de valreep klopte Groenewegen de Noorse Alexander Kristoff nog, waardoor hij als eerste finishte in een tijd van 4 uur en 35 minuten. Hij leidt nu het klassement, voor Kristoff. Phil Bauhaus ging als derde over de meet in Ormoz.

Evenaring

Vorig jaar won Groenewegen de eerste etappe van deze ronde ook al. De tweede kwam ook op zijn naam, maar in de derde rit nam de renner van Jayco AlUhla vlak voor de finish de verkeerde afslag op een rotonde. Filippo Zana sloot de ronde als winnaar af.

Groenewegen boekte eerder dit seizoen al twee overwinningen. In januari was hij de winnaar van Clàssica Comunitat Valenciana. Vorige maand sleepte hij de Ronde van Limburg in de wacht. De Ronde van Slovenië is een voorbereidingswedstrijd op de Tour de France, waar hij in actie zal komen.