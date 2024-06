Renner van Visma | Lease a Bike pakt een prijsje in Ronde van Zwitserland, maar hoofdprijs weer naar Emirates

Het zat Visma | Lease a Bike in de Ronde van Zwitserland weer eens mee, maar ook tegen. Johannes Staune-Mittet van de Nederlandse wielerploeg tekende zaterdag de zevende etappe en pakte zelfs een prijsje. Maar de hoofdprijs was weer voor Team Emirates.

De Noorse renner van Visma reed lang alleen voorop in de etappe rondom Villars-sur-Ollon. In de laatste vijf kilometer werd hij ingerekend door het aanstormende groepje klassementsrenners en hield zijn vlucht op. Hij houdt er nog wel een aandenken aan over, want de 22-jarige renner werd uitgeroepen tot meest strijdlustige renner.

Strijdlust

Met die prijs krijgt hij zondag een ander kleur rugnummer opgespeld, om aan te tonen dat vluchten ook loont als je niet wint. Want in de buurt van de etappezege liet klassementsleider Adam Yates hem niet komen. De man in de gele leiderstrui reed samen met zijn ploeggenoot Joao Almeida naar de streep.

Joao Almeida mag van leider Adam Yates etappe winnen in Ronde van Zwitserland Team UAE Emirates domineert de Ronde van Zwitserland. De ploeg van klassementsleider Adam Yates reed ook tijdens de ingekorte etappe van vrijdag iedereen aan gort. De laatste koplopers, met daarbij een Nederlander, werden op vier kilometer van het einde ingerekend.

Wéér een 1-2tje

Vrijdag mocht de Portugees winnen van Yates, zaterdag was het weer een 1-2tje van Team Emirates. Arm in arm reden Yates en Almeida naar de finish en kreeg Yates het fiat om de etappe te mogen winnen. Het was het derde 1-2tje van de ploeg van Tadej Pogacar op een rij deze Ronde van Zwitserland.

UAE Team Emirates domineert met één-tweetje in vijfde etappe van de Ronde van Zwitserland Adam Yates heeft de vijfde etappe van de Ronde van Zwitserland gewonnen. De rit naar Carì leek op voorhand voor verschuivingen in het algemeen klassement te kunnen zorgen. Tijdens de rit werd al snel duidelijk dat de klassementsmannen met elkaar de strijd zouden aangaan om de dagzege. Het sterke werk van UAE Team Emirates werd uitbetaald door de demarrage van Yates, die solo over de streep kwam in de leiderstrui.

Klassement

In het klassement van de Ronde van Zwitserland staan Yates en Almeida ook al één en twee. Almeida is de enige die binnen een minuut van zijn ploeggenoot staat. Nummer drie Egan Bernal staat al op 1.28 minuut. De beste Nederlander is Wilco Kelderman, die net buiten de top tien staat.

De Ronde van Zwitserland eindigt zondag met een tijdrit.