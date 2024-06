Wéér pech voor Visma: Wilco Kelderman valt in Ronde van Zwitserland, Adam Yates nieuwe leider

Wilco Kelderman stond er woensdag goed voor voorafgaand aan de start van de vierde etappe van de Ronde van Zwitserland. De 33-jarige Nederlander van Visma | Lease a Bike zag zijn hoop op de leiderstrui letterlijk en figuurlijk kapotvallen.

Kelderman stond op zes seconden van de gele leiderstrui van Alberto Bettiol. Maar in de eerste serieuze klimetappe in de Tour de Suisse ging het in de slotfase mis voor Kelderman. Hij zat in de groep met de favorieten, maar viel toen er in de laatste tien kilometer flink geklommen moest gaan worden.

Emirates wacht niet

Hij werd onderuit gereden door een valpartij van Isaac Del Toro van Team Emirates. Hoewel de schade in eerste instantie meeviel, moest Kelderman flink achtervolgen om de favorieten nog terug te pakken. Emirates besloot niet te wachten op de Nederlander en reed hard door, achter de leider in de etappe aan.

Kelderman in de achtervolging

Torstein Træen reed lang op kop van de etappe en mikte op de ritzege. Echter viel Adam Yates (Emirates) vanuit de groep der favorieten hard aan op de laatste steile klim en reed binnen no-time naar de Noor. Hij zette de rest op meer dan een minuut. Leider Bettiol was al gelost en Kelderman moest na zijn valpartij renner na renner inhalen richting de kop van de achtervolgende groep.

Adam Yates nieuwe leider

Op de finish pakte Træen op zijn 28ste een mooie ritzege. De Noor kampte nog niet al te lang geleden met kanker. Achter hem finishte Yates als tweede, die daarmee de nieuwe leider in de Ronde van Zwitserland is. Mattias Skjelmose werd derde en pakte de laatste bonificatieseconden. Kelderman verloor een minuut op Yates, maar hield de schade wel beperkt na zijn ongelukkige valpartij.

Nieuw klassement

Klassement Renner Ploeg Achterstand 1. Adam Yates Emirates 2. Joao Almeida Emirates +0.26 3. Mattias Skjelmose Lidl-Trek +0.26 4. Egan Bernal INEOS +0.49 5. Wilco Kelderman Visma | Lease a Bike +1.15 6. Oscar Onley dsm-firmenich PostNL +1.17 7. Enric Mas Movistar +1.17 8. Cian Uijtdebroeks Visma | Lease a Bike +1.21 9. Matthew Riccitello Israel Premier Tech +1.25 10. Felix Gall Ag2r La Mondiale +1.42

Vreselijk voorjaar Visma

De Ronde van Zwitserland duurt nog tot en met 18 juni en er zijn nog een aantal bergetappes te gaan. Voor Kelderman is er nog niets echt verloren, maar hij had een mooie kans op de leiderstrui. De val past wel in het jaar 2024 voor Visma. De Nederlandse wielerploeg zag de afgelopen maanden zo'n beetje alle sterke renners hard vallen. Het is nog de vraag wie er aan de start van de Tour de France staan eind juni.