UAE Team Emirates domineert met één-tweetje in vijfde etappe van de Ronde van Zwitserland

Adam Yates heeft de vijfde etappe van de Ronde van Zwitserland gewonnen. De rit naar Carì leek op voorhand voor verschuivingen in het algemeen klassement te kunnen zorgen. Tijdens de rit werd al snel duidelijk dat de klassementsmannen met elkaar de strijd zouden aangaan om de dagzege. Het sterke werk van UAE Team Emirates werd uitbetaald door de demarrage van Yates, die solo over de streep kwam in de leiderstrui.

Op de eerste klim van de dag kon een groep van acht renners zich afscheiden van het peloton. Maar door het kopwerk van INEOS Grenadiers werden alle vluchters ingerekend. Alexey Lutsenko (Astana Qazaqstan) liet het niet zitten bij zijn eerste vluchtpoging en probeerde opnieuw om weg te komen. Hij werd vergezeld door Nans Peters (Decathlon AG2R), Einer Rubio (Movistar), Stephen Williams (Israel-Premier Tech) en Johannes Staune-Mittet (Visma | Lease a Bike) die als laatste de oversprong kon maken.

Vanwege de aanwezigheid van Rubio in de kopgroep was het zaak voor klassementsleider Adam Yates om de voorsprong beperkt te houden. De Colombiaan telde namelijk slechts een achterstand van een kleine twee en halve minuut. Yates zette zijn ploeg aan het werk, waardoor de voorsprong nooit boven de twee minuten uitkwam. Aan de voet van de zware slotklim werden de vier resterende vluchters ingerekend. Onderweg stapte Bauke Mollema af doordat hij last had van zijn keel en geen kracht in de benen had.

Slotklim naar Cari

De beklimming werd eerder deze rit vanaf de noordkant beklommen. Als toetje wacht de loodzware klim vanaf de zuidkant (11,5 kilometer à 8%). Alleen Rubio probeerde nog een poging om solo voor het peloton uit te blijven, maar dit mocht niet baten. In het uitgedunde peloton bleven UAE Team Emirates en INEOS Grenadiers het tempo opvoeren.

Voor kopman Yates deed Isaac Del Toro zijn werk, waar hij woensdag nog Wilco Kelderman van zijn fiets reed. Diezelfde Kelderman moest met ploeggenoot Cian Uijtdebroeks de groep der favorieten laten rijden dankzij de sterke kopbeurt van João Almeida. De hoge snelheid van de Portugees zorgde ervoor dat er een select groepje van vijf renners overbleven aan kop van de wedstrijd.

Yates vergroot zijn voorsprong

Yates toonde als leider van het klassement zijn goede vorm. Op anderhalf kilometer ging de Brit in de aanval, waar alleen Enric Mas het tempo kon volgen. Met nog 800 meter te gaan moest de Spanjaard ook zijn meerdere erkennen in Yates en kon hij solo naar de streep fietsen. De renner van UAE Team Emirates toont zich als sterkste klimmer in deze ronde. Zijn ploeggenoot Almeida reed ondanks zijn vele kopwerk nog richting Yates, maar moest genoegen nemen met een knappe tweede plaats. Egan kwam op 20 seconden van Yates als derde over de streep.

Kelderman beleefde een lastige dag en verloor kostbare tijd in het algemeen klassement. De Nederlander kwam op 1 minuut en 44 seconden van Yates als vijftiende over de meet. Daarmee staat de renner van Visma nu op de twaalfde plek in het algemeen klassement met een achterstand van 3 minuten en 10 seconden. Yates verdedigt op zijn beurt een voorsprong van 35 seconden op zijn naaste belager en teamgenoot Almeida.

Algemeen klassement na vijfde etappe

Klassement Renner Ploeg Achterstand 1. Adam Yates Emirates 15:44:35 2. Joao Almeida Emirates +0.35 3. Egan Bernal INEOS +1.11 4. Enric Mas Movistar +1.49 5. Matthew Riccitello Israel Premier Tech +1.53 6. Mattias Skjelmose Lidl-Trek +2.17 7. Oscar Onley dsm-firmenich PostNL +2.21 8. Thomas Pidcock INEOS Grenadiers +2.46 9. Cian Uijtdebroeks Visma | Lease a Bike +2.51 10. Sergio Higuita BORA-hansgrohe +3.01 12. Wilco Kelderman Visma | Lease a Bike +3.10

