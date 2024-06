'Lange weg om fit te worden': bericht over Tour-deelname Jonas Vingegaard vanuit trainingskamp

Het is een race tegen de klok of Jonas Vingegaard de Tour de France gaat halen of niet. De kopman van Visma | Lease a Bike is op trainingskamp in de Franse Alpen. Daar lichtte directeur Merijn Zeeman een tipje van de sluier op hoe het met de Deen is.

Zeeman is met zijn gevallen kopman in de Franse Alpen op trainingskamp. Hij moet over twee weken de knoop doorgehakt hebben of de Deen, de winnaar van de laatste twee edities van de Tour, mee kan. Vingegaard traint met Wout Van Aert en Christophe Laporte om de race tegen de klok te winnen.

'Lange weg'

"Het is een lange weg om fit te worden in het wielrennen" laat Zeeman weten aan de podcast SportClash. "het is moeilijk om te zeggen of het gaat lukken. Hij traint in ieder geval weer volop mee en hij is hard aan het werk. Maar of hij het gaat halen, is nog te vroeg om te zeggen."

Plan D

Op zaterdag 29 juni begint de Tour de France. Daarvoor moet Visma de ploeg van acht renners bekend hebben gemaakt. Het is dus echt kielekiele of Vingegaard mee kan. Tom Dumoulin, voormalig profrenner van onder andere Jumbo-Visma, opperde al een Plan D voor Visma om naar de Tour de gaan zónder Vingegaard.

Puzzel

Hoe dan ook wordt het puzzelen voor Zeeman. Hij zag tijdens de Dauphiné 'zekere' Tour-renners Steven Kruijswijk en Dylan van Baarle uitvallen tijdens een zware valpartij. Tel daarbij op dat naast Vingegaard ook Van Aert en Laporte twijfelgevallen zijn voor de komende Tour en je begrijpt de lastige puzzel waar Zeeman en zijn ploeg voor staan.

Tadej Pogacar of Primoz Roglic

Tadej Pogacar, de grote favoriet voor de Tour en winnaar van de Giro afgelopen voorjaar, verklapte zelf al wie normaal gesproken zijn ploegmaats worden bij Team Emirates. Met onderstaande opstelling aan de start is het überhaupt de vraag of iemand de Sloveen kan stoppen. Primoz Roglic misschien? Hij toonde zijn vorm door de Dauphiné te winnen bij zijn nieuwe ploeg Bora-hansgrohe.