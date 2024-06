Visma | Lease a Bike ontvangt eindelijk positief nieuws over Wout van Aert en Jonas Vingegaard

Visma | Lease a Bike heeft dit seizoen al veel tegenslagen moeten verwerken. Met name de valpartijen van kopmannen Wout van Aert en Jonas Vingegaard hadden grote gevolgen. Het team heeft aangegeven pas vlak voor de Tour te beslissen of beide kopmannen aan de start verschijnen. Toch lijken de geluiden steeds positiever te worden voor de Belg en de Deense titelverdediger.

Met de val van Steven Kruijswijk en Dylan van Baarle in de Dauphiné moest Visma | Lease a Bike wederom gaan puzzelen om de Tour-selectie te kunnen voltooien. Maar er is vooral één vraag die de gehele wielerwereld bezighoudt: Zijn Vingegaard (27) en Van Aert (29) op tijd klaar voor de Tour? Eerder gaf de ploeg al aan dat de kansen van beide kopmannen 50/50 zouden zijn. Maar de resultaten van de laatste trainingen lijken zeer positief wat betreft hun deelname in Frankrijk.

Van Aert werkt zijn trainingen af

Op dit moment zijn de renners op hoogtestage in het Franse Tignes. Daar bereidt de Nederlandse ploeg zich voor op de Tour de France. Voor Van Aert geldt deze grote ronde als aanloop richting de wegwedstrijd van de Olympische Spelen in Parijs. Afgelopen maandag werkt de Belg een indrukwekkende training af in de Franse Alpen. Van Aert legde samen met Christophe Laporte, ook nog onzeker voor de Tour, een rit af van bijna 200 kilometer lang met bijna 5.000 hoogtemeters.

Na de eerste monstertraining met Laporte stapte Van Aert in de middag wederom op de fiets. Ditmaal om met landgenoot Tiesj Benoot nog eens 40 kilometer met 1100 hoogtemeters af te leggen. De Belgen hadden na hun inspanningen een welverdiend stukje worteltaart verdiend.

Vingegaard maakt stappen

Visma gaf eerder al aan dat Vingegaard alleen naar de Tour gaat als de winnaar van de twee laatste edities opnieuw voor de eindzege kan meestrijden. Toch komen Deense en Italiaanse bronnen met goed nieuws. De hoogtestage van Vingegaard in Tignes zou goed verlopen en hij zou zijn tijdrittrainingen flink hebben opgevoerd. Dat een goed teken is richting de Ronde van Frankrijk, die over iets meer dan twee weken van start gaat.

Volgens Het Laatste Nieuws zou de deelname van Vingegaard aan de Vuelta op dit moment op losse schroeven staan door familieomstandigheden. Dit betekent dat de Deen bij het missen van de Tour dit jaar geen enkele grote ronde rijdt. Daardoor zou hij er alles aan willen doen om zich klaar te stomen voor de start van de Tour in Florence.